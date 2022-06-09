المشروبات الغازية... لشعر أكثر نعومة وكثافة!

يجمع خبراء التجميل على الفوائد الكبيرة للمشروبات الغازية على الشعر نظرًا لاحتوائها على المياه الغازية والسكر وحمض الفوسفوريك بالإضافة إلى الكافيين.فعند غسيل الشعر بها يجعل الشعر أكثر نعومة وتخفف من حدة الشعر المجعد، وكذلك تعيد إليه لمعانه.وسنعرض في هذه المقالة فوائد هذه المشروبات مع كيفية تطبيقها على الشعر:تكثيف الشعر:تزيد المشروبات الغازية من كثافة الشعر. كلّ ما عليك فعله هو توزيع عبوتنين من المشروبات الغازية السوداء للشعر الطويل، على شعرك بالتساوي بعد مدّه إلى الأمام وتركه لمدة 3 ساعاتت ثم غسله جيدا.وإذا كان شعرك قصيرًا فحتاج عبوة واحدة .علاج تقصف الشعر:تحدّ المشروبات من مشكلة تقصف أطراف شعرك. ما عليك سوى مزج عبوة من المشروبات الغازية السوداء مع نصف كوب من عصير الليمون كوب كبير من الحناء وتركها في مكان دافئ ليلة كاملة.في اليوم التالي ادهني الخليط على شعرك. ولفيه بغطاء لمدة 3 ساعات ثم اغسليه جيدا بالشامبو.فرد وتنعيم الشعر:تحتوي المشروبات الغازية على بعض العناصر المغذية للشعر ما يساهم في فرده وتنعيمه خصوصًا إذا خُلطت مع ماء الورد.اخلطي عبوة من المشروبات الغازية السوداء مع كمية من ماء الورد مماثلة لعبوة المشروبات الغازية ثم ضعيها على شعرك ودلّكيها من الجذور حتى الأطراف. ثم لفيه جيداً، بغطاء الشعر لمدة ساعتين. بعدها، اغسليه جيداً بالشامبو.ونهايةً، رغم الفوائد الجمّة للمشروبات الغازية على الشعر، لا بدّ من التنبيه من أن استخدامها بكثرة يؤدي إلى مشاكل كبيرة في فروة الرأس على المدى الطويل.لذلك ننصحك باستشارة طبيبك قبل تطبيق أي من الوصفات المذكورة أعلاه.