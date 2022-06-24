يُعَد الدجاج المشوي من الأطباق الرئيسية التي تقدم على المائدة وخاصة في العزومات، ويوجد الكثير من الطرق لعمل الدجاج المشوي، ولكن الأساس هي التتبيلة التي تُضفي النكهة المميزة للطبق، وفيما يلي نقدم لكم طريقة تتبيلة الدجاج المشوي بالفرن بالصور خطوة بخطوة.
مقادير تتبيلة الدجاج
- دجاجة كاملة.
- ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.
- ثلاثة فصوص من الثوم.
- ملح (حسب الرغبة).
- نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.
- رشة زعتر.
- ملعقة كبيرة من الشمر.
- ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر.
- ربع ملعقة صغيرة من الكركم.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
طريقة التحضير
- ضعي الثوم المفروم مع زيت الزيتون والملح والشمر ورقائق الفلفل الأحمر والفلفل الأسود والكركم وعصير الليمون واخلطيهم جيداً، ثم اتركي الخليط جانباً.
- اغسلي الدجاجة جيداً وصفيها من السوائل، وتبليها بالمكونات السابقة من الداخل والخارج، واتركيها في التتبيلة لمدة لا تقل عن ساعة.
- ضعي فصوص الثوم المتبقية في تجويف الدجاجة مع شرائح الليمون والزعتر ، ثم اربطي أرجل الدجاج بالخيوط واحكمي إغلاقها جيداً، ثم ضعي الدجاجة في الفرن لمدة لا تقل 3 ساعات.
- أخرجي الصينية من الفرن واتركي الدجاجة لكي تبرد قليلاً، ثم ضعيها في طبق التقديم وزينيها بشرائح الليمون المطهوة وقدميها بجانب أطباقك