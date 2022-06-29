3خلطات مغربية لتسمين وجه العروس قبل الزفاف

يستحوذ الوجه على اهمية كبرى عند العروس خلال عنايتها بجمالها قبل الزفاف، ولذلك فهي تسعى ليس فقط على الحصول على بشرة ناعمة وصافية ونضرة إنما أيضا على خدود ممتلئة خصوصاً ان الوجه النحيف يسلب العروس الكثير من جمالها.







هذه الخلطات ستغير ملامح النحيفة وستمنحك الجمال والإشراقة والثقة بالنفس قبل الزفاف.

فما عليك سوى تطبيقها بصفة مستمرة والعناية اليومية ببشرتك سواء تنظيفها بعمق من آثار المكياج وعوامل الجو المتقلبة، وتغذيتها بالكريمات المناسبة لها.



الخلطة الأولى لتسمين وجه العروس: فهل يمكنك عزيزتي تسمين وجهك؟ الإجابة بالطبع نعم، من خلال تطبيق خلطات مغربية مجربة لتسمين الوجه قبل الزفاف.هذه الخلطات ستغير ملامح النحيفة وستمنحك الجمال والإشراقة والثقة بالنفس قبل الزفاف.فما عليك سوى تطبيقها بصفة مستمرة والعناية اليومية ببشرتك سواء تنظيفها بعمق من آثار المكياج وعوامل الجو المتقلبة، وتغذيتها بالكريمات المناسبة لها.الخلطة الأولى لتسمين وجه العروس:



ملعقة من الخميرة

القليل من الحليب

ملعقة من خليط الزيوت

ملعقة من الحلبة

ملعقة من ماء الورد

طريقة التحضير والإستخدام:



- قومي بسكب ماء الورد في وعاء، أضيفي إليه الحلبة والزيت والحليب والخميرة.

- امزجي المكوّنات مع بعضها البعض جيداً حتى تحصلي على خليط متجانس، بعدها طبقّي الخليط على بشرة الوجه واتركيه لمدة 45 دقيقة.

- بعد مرور 45 دقيقة، قومي بشطف الخليط بالماء البارد، وحتى تحصلين على النتيجة التي ترضيك كرري العملية 3 مرات في الأسبوع.



الخلطة الثانية لتسمين وجه العروس: المكوّنات:ملعقة من الخميرةالقليل من الحليبملعقة من خليط الزيوتملعقة من الحلبةملعقة من ماء الوردطريقة التحضير والإستخدام:- قومي بسكب ماء الورد في وعاء، أضيفي إليه الحلبة والزيت والحليب والخميرة.- امزجي المكوّنات مع بعضها البعض جيداً حتى تحصلي على خليط متجانس، بعدها طبقّي الخليط على بشرة الوجه واتركيه لمدة 45 دقيقة.- بعد مرور 45 دقيقة، قومي بشطف الخليط بالماء البارد، وحتى تحصلين على النتيجة التي ترضيك كرري العملية 3 مرات في الأسبوع.الخلطة الثانية لتسمين وجه العروس:

لمكونات:

ملعقة كبيرة عسل طبيعي

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة ماء الورد

طريقة التحضير والاستخدام:



- في وعاء نظيف قومي بخلط جميع المكونات السابقة مع بعضها جيدا ثم احتفظي بها في الثلاجة لمدة 10 دقائق.

- قبل استعمال الخلطة يغسل الوجه بالماء والصابون البلدي لكي تفتح مسامات البشرة.

- ضعي الخلطة على الوجه بالكامل ما عدا منطقة الانف.

- اتركيها لمدة ساعة كاملة.

- اغسلي وجهك بالماء البارد فقط.

- كرّري تطبيق هذه الخلطة يومياً لمدة أسبوع على الأقل للحصول على أفضل النتائج.

الخلطة الثالثة لتسمين وجه العروس:

المكوّنات:

ملعقة صغيرة من الزبادي

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من النشا

ملعقة صغيرة من الخميرة مذوبة في القليل من الماء

ملعقة صغيرة من بودرة الأطفال

القليل من ماء الورد

ملعقة صغيرة من اللبنة

طريقة التحضير والإستخدام:



- امزجي كل المكوّنات مع بعضها، ثم طبقي الخليط على وجهك لمدة 30-60 دقيقة، بعدها اشطفيه بالماء الدافئ.

- يمكنك تكرار هذه الخلطة يومياً عند الحاجة أو مرة كل يومين.