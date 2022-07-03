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نصائح للمرأة لتسهيل تكيفها في بيئة العمل الجديدة

للنساء فقط

2022-07-03 | 05:46
نصائح للمرأة لتسهيل تكيفها في بيئة العمل الجديدة
159 مشاهدة

هل بدأتِ العمل في شركة جديدة أو ربما شهدت تغيّيرًا جديدًا يخصّ مكان وزملاء العمل؟ إن كانت إجابتك نعم فلابد أنك تفكرين كيف ستندمجين في بيئة العمل الجديدة وإثبات كفاءتك والإنخراط في علاقات مهنية مع الزملاء الجدد وكسب احترامهم وثقتهم.

جمعنا لك سبعة نصائح لتسهيل تكيفك في بيئة العمل الجديدة لإثبات نفسك والظفر بالتقدير في بيئة العمل الجديدة.

كوني واثقةً بنفسك
الحفاظ على الهوية الشخصية المتفردة والشعور بالثقة هي أمر أساسيّ في أي بيئة عمل، هذا الأمر يرتبط مباشرة بالقدرة على تأدية المهمات بنجاح والقدرة على تحقيق أهداف الشركة وبالعلاقة مع الرؤساء ومنافسة الزملاء.

حاولي تنظيم وإتمام مهامك في الوقت المحدد
القدرة على تنظيم وإتمام المهام في الوقت المحدد هو برهان واضح على الالتزام وقدرتك على تحمّل المسؤولية، إلا أن ذلك لا يعني أن تحملي نفسك فوق طاقتك دائمًا ناقشي مع رؤسائك في الفترة الممنوحة لإتمام العمل.

ابتعدي عن التكبر واظهري تواضعك
التواضع في بيئة العمل يجعلك كبيرة في عيون الآخرين. أظهري جانبك الإنساني وابتعدي عن التكبر الذي يؤدي إلى ضعف العلاقات ونقص إنتاجية المؤسسة ويورث الشحناء والبغضاء.

الصبر والقدرة على التحمل
الصبر والقدرة على التحمل في بيئة العمل يعمل على زيادة قدراتك والإصرار على النجاح، كما يجعلك قادرة على مقاومة الأفكار والتجارب السلبية، ويقوي من ثقتك بنفسك واجتياز جميع صعوبات الحياة.

الاحترام واللباقة مع زملاء العمل
من الضروري احترام زملاء العمل في بيئة العمل الجديدة من خلال المحافظة على علاقات سليمة وودية معهم، أيضًا يتوجب عليك التعاون معهم ومشاركتهم آراءهم بمهنية وموضوعية عالية.

الثرثرة في العمل قد تفقدك وظيفتك
الثرثرة أمر موجود في أغلب المكاتب، بعضهم يتحدث عن سياسة العمل أو يغتاب الزملاء أوينتقدون رؤساءهم. كوني محايدة وتجنبي المشاركة في مجالس الغيبة والنميمة وتذكري أن الثرثرة قد تُفقدك عملك.

كوني أنيقة ومهنية
الأناقة أساسية في بيئة العمل لأنها تعطي الآخرين إنطباعًا أوليًا عن شخصيتك وأسلوب تفكيرك وذوقك، أيضًا تأكدي من اتباع القواعد المحددة للباس العمل وأن تكون ملائمة لبيئة العمل الجديدة.

صيتك وأسلوب تفكيرك وذوقك، أيضًا تأكدي من اتباع القواعد المحددة للباس العمل وأن تكون ملائمة لبيئة العمل الجديدة.

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