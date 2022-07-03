طريقة عمل سلطة المكرونة الباردة ،وصفة شهية وسهلة التحضير من وصفات السلطة التي تزين موائدنا في كافة الأوقات وخصوصاً في عزومات.







المقادير

1 علبة مكرونة باستا

2 علبة تونا

1 علبة ذرة

5 حبات خيار مقطعة مكعبات

½ كوب ملفوف أحمر مفروم

3 ملعقة كبيرة مايونيز

¼ كوب عصير ليمون

ملح حسب الرغبة



طريقة التحضير



1. اسلقي المكرونة حسب التعليمات الموجودة على العلبة، ثم صفيها جيداً من الماء وضعيها جانباً حتى تبرد. وسلطة المكرونة الباردة هي مزيج من المكرونة المسلوقة بالشكل الذي تحبين، سواء الباستا أو المكرونة السباغيتي، وتُخلط مع التونة المصفاة من الماء أو الزيت، والذرة والبصل وغيرها من الخضروات التي تناسب هذا النوع من الأطباق الباردة.المقادير1 علبة مكرونة باستا2 علبة تونا1 علبة ذرة5 حبات خيار مقطعة مكعبات½ كوب ملفوف أحمر مفروم3 ملعقة كبيرة مايونيز¼ كوب عصير ليمونملح حسب الرغبةطريقة التحضير1. اسلقي المكرونة حسب التعليمات الموجودة على العلبة، ثم صفيها جيداً من الماء وضعيها جانباً حتى تبرد.

2. في وعاء صغير، اخلطي المايونيز مع عصير الليمون والملح جيداً.

3. في وعاء كبير الحجم، ضعي الذرة، والخيار، والملفوف الأحمر، والتونة، والمكرونة ثم اسكبي صلصة المايونيز عليها.

4. قلبي المكونات جيداً حتى تتجانس، ثم اسكبي سلطة المكرونة في طبق مناسب وقدميها باردة.