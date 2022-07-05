وصفة اليوم.. عمل الفلافل في المنزل بطريقة سهلة وسريعة

يعد الفلافل من الأطعمة المشهورة في الشرق الأوسط يحضر من حبوب الحمص ويمزج بالأعشاب والتوابل ويقلى حتى يكتسب لوناً محمراً وطعماً مقرمشاً، تعرفي على عمل الفلافل في المنزل بطريقة سهلة وسريعة.



مكونات الفلافل



رأس من البصل الأخضر.

1 فص من الثوم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ثلاثة أكواب من زيت النباتي للقلي.



طريقة التحضير كوبان من الحمص الجاف.رأس من البصل الأخضر.1 فص من الثوم.ملعقة صغيرة من الملح.ملعقة صغيرة من الكمون.نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.ثلاثة أكواب من زيت النباتي للقلي.طريقة التحضير

يغسل الحمص في الماء الجاري وينقع بالماء البارد ليلة كاملة، ثم يصفى.

يوضع الحمص والبصل الأخضر والثوم والملح والكمون والكزبرة والفلفل الأسود في محضرة الطعام.