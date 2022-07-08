الرؤوس السوداء.. 5 طرق سهلة للتخلص منها

وعادة ما تعود الرؤوس السوداء بعد إزالتها، لذلك يتضاعف إحباط المصابين بها، وتجد أنهم جربوا كل ما يمكن لإزالتها.وتحدث الرؤوس السوداء عندما تنسد مسامنا بسبب الأوساخ والعرق والزيوت، وعندما تتأكسد كل هذه العناصر على بشرتنا، فإنها تبدأ في الظهور على شكل الرؤوس السوداء.وقدّم موقع "سباي" الأمريكي مجموعة من النصائح تساعدك في التخلص من الرؤوس السوداء.

تتمثل أولى خطوات التخلّص من الرؤوس السوداء في ترطيب البشرة بالكريم أو المرطِّب المناسب، ويعد حمض الساليسيليك خياراً رائعاً لإذابة الرؤوس السوداء.



العلاج المنزلي للرؤوس السوداء

1- بيكربونات الصوديومتعد بيكربونات الصوديوم مقشراً طبيعياً، لذا عليكِ صنع عجينة باستخدام صودا الخبز والماء ووضعها على المنطقة المصابة بالرؤوس السوداء، ثم استخدام الأصابع في فرك الجلد بلطف لبضع دقائق ثم الغسل بالماء، ويجب أن يتم ذلك مرتين في الأسبوع.2- الطينخصائص امتصاص الطين للزيوت تجعله مثالياً لإزالة الشحوم الزائدة من الجلد إلى جانب الشوائب الأخرى.ويمكن للأقنعة المصنوعة من الطين، عند استخدامها بانتظام على الوجه، أن تساعد في تنظيف المسام، وجعل البشرة ناعمة.3- التبخيريعد تعريض وجهك للبخار طريقة فعالة لإزالة الرؤوس السوداء، حيث يؤدي تبخير الوجه إلى تعرق الجلد، مما يساعد بدوره على التخلص من السموم من الداخل.4- قناع الليمون والملح والعسلاصنعي قناعاً من مخلوط الليمون والعسل والملح وضعيه على الرؤوس السوداء، وبعد 5 دقائق، افركيه برفق بحركات دائرية لمدة دقيقة واتركيه لمدة 5 دقائق أخرى، ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ، وتكرر الخطوة ثلاث مرات في الأسبوع.5- الطماطمالطماطم غنية بفيتامين C وA ولها خصائص تفتيح البشرة وامتصاص الزيوت وتقليص المسام.تفيد هذه الخصائص ذوي البشرة الدهنية لأن لب الطماطم يزيل الدهون الزائدة بشكل فعال دون أن يكون قاسيًا.قطعي بضع شرائح مستديرة من الطماطم، ثم افركي شريحة على بشرتك، مع التركيز على المناطق الموبوءة بالرؤوس السوداء.