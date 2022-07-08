وصفة اليوم.. طريقة عمل معمول الفستق الحلبي لضيافة عيد الأضحى

اليوم نقدم لكِ طريقة عمل معمول الفستق الحلبي لتتعلميه معنا اليوم، ولتقدميه لضيوفك في عيد الأضحى 2022.

1 كيلو سمنة

3 كيلو سميد

½ كوب دقة معمول

1 ملعقة كبيرة خميرة

½ كوب ماء زهر



مقادير الحشو

1 كيلو فستق مفروم

½ كوب شيرة

½ كوب ماء زهر ممزوج بماء ورد



طريقة التحضير

- في وعاء عميق، اخلطي السميد مع السمنة والمحلب مدة 8 ساعات.- أضيفي الخميرة المذوبة بربع كوب ماء واتركي العجينة تخمر لمدة ساعة.- أضيفي ماء الزهر والقليل من الماء واعجنيها لتتماسك.- خذي مقدار كرة صغيرة واحشيها بحشو الفستق الحلبي ثم انقشيها وزينيها.- احضري الصواني ورصي كرات المعمول، واخبزي المعمول بالفرن على حرارة 200 مئوية مع المتابعة ثم اخرجيه بعد التأكد من نضجه.- قدمي المعمول مع القهوة.