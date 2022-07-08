وصفة اليوم.. طريقة عمل معمول الفستق الحلبي لضيافة عيد الأضحى

طريقة عمل معمول الفستق، مع قدوم عيد الأضحى المبارك تبدأ التجهيزات لعمل الكعك والبيتي فور وبسكويت العيد والمعمول لضيافة يوم العيد.
اليوم نقدم لكِ طريقة عمل معمول الفستق الحلبي لتتعلميه معنا اليوم، ولتقدميه لضيوفك في عيد الأضحى 2022.
يمكنك عمل معمول الفستق الحلبي لضيافة عيد الأضحى 2022، بتوفير المقادير التالية وإتباع طريقة التحضير أدناه.
المقادير
1 كيلو سمنة
3 كيلو سميد
½ كوب دقة معمول
1 ملعقة كبيرة خميرة
½ كوب ماء زهر
مقادير الحشو
1 كيلو فستق مفروم
½ كوب شيرة
½ كوب ماء زهر ممزوج بماء ورد
طريقة التحضير
- في وعاء عميق، اخلطي السميد مع السمنة والمحلب مدة 8 ساعات.
- أضيفي الخميرة المذوبة بربع كوب ماء واتركي العجينة تخمر لمدة ساعة.
- أضيفي ماء الزهر والقليل من الماء واعجنيها لتتماسك.
- خذي مقدار كرة صغيرة واحشيها بحشو الفستق الحلبي ثم انقشيها وزينيها.
- احضري الصواني ورصي كرات المعمول، واخبزي المعمول بالفرن على حرارة 200 مئوية مع المتابعة ثم اخرجيه بعد التأكد من نضجه.
- قدمي المعمول مع القهوة.