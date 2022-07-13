وصفة اليوم.. طريقة متبل الباذنجان

يعتبر متبل الباذنجان أحد أشهر أطباق المقبلات التي يعدها المطبخ الشرقي، ويتميز بطعمه اللذيذ وسهولة وسرعة إعداده، بالإضافة إلى توافر مكوناته في غالبية المنازل، ويتم إعداد هذا الطبق بشكلٍ رئيسي من الباذنجان.
المكونات
مقادير متبل الباذنجان
حبة باذنجان متوسطة.
كوب من الزبادي.
نصف كوب من الراشي.
ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.
ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
رشة من الملح.
طريقة التحضير
شوي الباذنجان
أحدثي ثقوبا في كل قطعة باذنجان بواسطة شوكة ثم اشويها على الفحم لحوالي 20 دقيقة مع التقليب من وقت إلى آخر، ثم أبعدي قطع الباذنجان عن النار وتركيها جانباً حتى تبرد ثم قشريها جيداً وضعيها في وعاء متوسط الحجم.
إضافة الزبادي والطحينة وتتبيل المزيج
أضيفي الزبادي والطحينة والليمون والثوم ثم تبلي بالملح مع الخلط المستمر حتى تحصلي على خليط متجانس.
تقديم متبل الباذنجان
وزعي خليط الباذنجان في طبق ثم قدميه مباشرة بجانب الخبز.