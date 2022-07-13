وصفة اليوم.. طريقة متبل الباذنجان

المكونات

مقادير متبل الباذنجانحبة باذنجان متوسطة.كوب من الزبادي.نصف كوب من الراشي.ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.ملعقة كبيرة من عصير الليمون.رشة من الملح.طريقة التحضيرشوي الباذنجانأحدثي ثقوبا في كل قطعة باذنجان بواسطة شوكة ثم اشويها على الفحم لحوالي 20 دقيقة مع التقليب من وقت إلى آخر، ثم أبعدي قطع الباذنجان عن النار وتركيها جانباً حتى تبرد ثم قشريها جيداً وضعيها في وعاء متوسط الحجم.إضافة الزبادي والطحينة وتتبيل المزيجأضيفي الزبادي والطحينة والليمون والثوم ثم تبلي بالملح مع الخلط المستمر حتى تحصلي على خليط متجانس.تقديم متبل الباذنجانوزعي خليط الباذنجان في طبق ثم قدميه مباشرة بجانب الخبز.