وصفات منزلية بسيطة لعلاج التجاعيد تحت العينين

وهذه التجاعيد مزعجة للمرأة، وعادةً ما تضطر الى الخضوع لعلاجات البوتوكس والفيلر للتخفيف من آثارها، ولكن يمكن التخلص منها باستخدام بعض الوصفات الطبيعية سهلة التحضير، ولعل أبرزها:وصفة الموز المجرّبة والسهلة، وهي تقوم على هرس حبّة موز جيداً وتحويلها إلى عجينة توضع حول العينين لمدة 15 دقيقة، فالموز يساعد في التخلص من التجاعيد لاحتوائه على الفيتامينات أ، ج، هـ.كذلك يمكن استخدام الحليب البودرة لاحتوائه على حمض اللاكتيك وأحماض ألفا هيدروكسي التي تعمل على تقشير خلايا الجلد الميتة، حيث توضع كمية قليلة منه مع العسل أو ماء الورد، ويُترك المزيج حول العينين لمدة 20 دقيقة، يُغسل بعدها بالماء، وتُطبّق هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.ويعمل زيت الخروع كعلاج مفيد للحد من الخطوط البارزة حول العينين لأنّه يعزز إنتاج الكولاجين، ويرطّب البشرة.