وصفة اليوم.. طريقة عمل أرز بخاري باللحم

وتعد طريقة عمل أرز بخاري باللحم أحد الوصفات الشهية التي يمكنك تعلمها معنا اليوم لتقدميه لأفراد أسرتك، وفي العزائم والمناسبات.مقادير عمل أرز بخاري باللحمالمقادير3 أكواب أرز بسمتي مغسول ومنقوع1كيلو لحم مقطع مكعبات كبيرةعصير 3 حبة طماطم2 ملعقة كبيرة معجون طماطم3 حبة جزر مقطعة مثل أعواد كثير في حجم متوسط1 حبة بصل كبيرة مفرومة1 كوب حمص مسلوق10 عيدان قرنفل6 حبات هيل1ملعقة صغيرة فلفل أسود1 ملعقة كبيرة قرفة4 عود قرفةملح حسب الحاجةماء حسب الحاجة3 ملعقة كبيرة زيت ذرة2 ملعقة كبير زبدة2 حبة نومي مجفف1 ملعقة كبيرة كركمطريقة التحضير- في قدر مناسب به ماء مغلي ضعي بصلة كبيرة وفلفل أسود ومسحوق الهيل وانتظري حتى الغليان ثم أضيفي اللحم واتركيه على نار هادئة حتى ينضج.- في قدر مناسب ضعي به الزيت والزبدة ثم أضيفي البصل وقلبي جيداً.- أضيفي معجون الطماطم ثم عصير الطماطم وحركي جيداً.- أضيفي البهارات جميعها والكركم والملح ثم ضعي الجزر وقلبي جيداً.- ازيلي اللحم بعد نضجه من الشوربة ثم أضيفيه إلى الجزر.- ثم أضيفي الحمص المسلوق بعد أن يدخل الجزر في النضج مع اللحم واتركيهما جانباً.- في قدر كبير على النار ضعي كمية مناسبة من الماء وبه قليل من عيدان القرفة والقرنفل و3 حبات من الهيل واتركيه حتى يغلي.- ضعي الأزر البسمتي ليتم سلقه بنسبة 70% ثم تصفيته.- في قدر كبير به ملعقة زبدة وقليل من الزيت، ضعي كمية معقولة من الأرز المصفى بعد خلطه بقليل من الكركم المخلوط بالماء.- ثم أضيفي كمية اللحم بالجزر ثم أضيفي باقي الأرز واتركيه حتى ينضج.- قدمي الأرز البخاري باللحم ساخناً.