وصفة اليوم.. طريقة عمل أرز بخاري باللحم

وتعد طريقة عمل أرز بخاري باللحم أحد الوصفات الشهية التي يمكنك تعلمها معنا اليوم لتقدميه لأفراد أسرتك، وفي العزائم والمناسبات.
مقادير عمل أرز بخاري باللحم
المقادير
3 أكواب أرز بسمتي مغسول ومنقوع
1كيلو لحم مقطع مكعبات كبيرة
عصير 3 حبة طماطم
2 ملعقة كبيرة معجون طماطم
3 حبة جزر مقطعة مثل أعواد كثير في حجم متوسط
1 حبة بصل كبيرة مفرومة
1 كوب حمص مسلوق
10 عيدان قرنفل
6 حبات هيل
1ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة كبيرة قرفة
4 عود قرفة
ملح حسب الحاجة
ماء حسب الحاجة
3 ملعقة كبيرة زيت ذرة
2 ملعقة كبير زبدة
2 حبة نومي مجفف
1 ملعقة كبيرة كركم
طريقة التحضير
- في قدر مناسب به ماء مغلي ضعي بصلة كبيرة وفلفل أسود ومسحوق الهيل وانتظري حتى الغليان ثم أضيفي اللحم واتركيه على نار هادئة حتى ينضج.
- في قدر مناسب ضعي به الزيت والزبدة ثم أضيفي البصل وقلبي جيداً.
- أضيفي معجون الطماطم ثم عصير الطماطم وحركي جيداً.
- أضيفي البهارات جميعها والكركم والملح ثم ضعي الجزر وقلبي جيداً.
- ازيلي اللحم بعد نضجه من الشوربة ثم أضيفيه إلى الجزر.
- ثم أضيفي الحمص المسلوق بعد أن يدخل الجزر في النضج مع اللحم واتركيهما جانباً.
- في قدر كبير على النار ضعي كمية مناسبة من الماء وبه قليل من عيدان القرفة والقرنفل و3 حبات من الهيل واتركيه حتى يغلي.
- ضعي الأزر البسمتي ليتم سلقه بنسبة 70% ثم تصفيته.
- في قدر كبير به ملعقة زبدة وقليل من الزيت، ضعي كمية معقولة من الأرز المصفى بعد خلطه بقليل من الكركم المخلوط بالماء.
- ثم أضيفي كمية اللحم بالجزر ثم أضيفي باقي الأرز واتركيه حتى ينضج.
- قدمي الأرز البخاري باللحم ساخناً.