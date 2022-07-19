Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بينها يخص الامتحانات.. مجلس الوزراء يصدر أربعة قرارات جديدة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

لعروس صيف 2022.. اكسسوارات شعر بديلة للتاج

للنساء فقط

2022-07-19 | 06:58
لعروس صيف 2022.. اكسسوارات شعر بديلة للتاج
284 مشاهدة

لطالما ما كان التاج جزء لا يتجزأ من إطلالة العروس في حفل زفافها، وبالرغم من ذلك فهناك عدد لا بأس به من العرائس، اللاتي لا يفضلن ارتداء التاج في يوم حفل زفافهن.

قطع اكسسوارات شعر العروس التي يُمكنها ارتدائها بدلا من التاج في يوم حفل زفافها كثيرة ومتنوعة وتتناسب مع مختلف الأذواق، كما تتناسب أيضاً مع تصفيفات الشعر المختلفة للعرائس.

المجموعة التي إخترناها لك أيتها العروس مختلفة التصاميم، الأمر كله يرجع الى ذوقك الخاص.
تعرّفي على أجمل اكسسوارات الشعر البديلة للتاج لعروس صيف 2022 التي أحببناها للعروس والتي ستحبينها أنت أيضاً.

عصبة الرأس أو الطوق الأنيق
عصبة الرأس وهي موضة قديمة وحديثة في نفس الوقت ومستوحاة من عشرينيات القرن الماضي، وقد لاحظنا مؤخراً أنها باتت من الأكسِسوارات المنافسة لتاج العروس وطرحتها مثل اكسسوار الشعر الانثوي من الازهار واللؤلؤ فهو مثالي للعروس التي تريد إضافة لمسات مفعمة بالأنوثة واللمعان.

عصبة الرأس بأشكالها، أحجامها وألوانها المتعدّدة ستضفي إلى أسلوبكِ جرعة من الرومانسية والفخامة.
أضيفي مثلاً الأزهار ثلاثية الابعاد مع هذه العصابة الكلاسيكية.
الزهور مع اللؤلؤ في المنتصف أضاف مزيداً من الرقي على هذا الاكسسوار الأنيق المصنوع من الكريستال.
مشابك ودبابيس الشعر
وهي بديل رائع آخر وأكثر رومانسية وجاذبية للتاج وغالباً ما يزين بأحجار براقة مثل أحجار الراين أو أحجار الماس والكريستال وما شابه ذلك، ويتوفر هذا النوع من اكسسوار شعر العروس متوفر بتصميمات وأشكال متنوعة تلائم مختلف الأذواق وثيمات الزفاف، وتتنوع ما بين المشابك ودبابيس الشعر ذات التصميمات الأكثر بساطة وتلك التي تتضمن زخارف أو تفاصيل معقدة.

يتميز مشبك ودبابيس الشعر الذهبية بأنها تضيف سحراً على اطلالة العروس باللون الابيض. ومشبك الشعر المرصع باللؤلؤ يناسب تسريحة الشعر النصف رفعة أو التسريحة المرفوعة الى الاعلى.

ويمكن اختيار مشبك كبير ووضعه بالطول وبشكل جانبي للشعر المنسدل. وللشعر المرفوع يمكن انتقاء مشبك عريض ووضعه على مقدمة الرأس أو في أسفل التسريحة المرفوعة أو تثبيته بشكل جانبي على التسريحة.

يمكن اختيار مشبك ناعم يليق بتسريحة الشينيون المنخفض البسيط ومن أكثر المشابك تميزاً تلك المصممة على شكل ورود وهي تناسب فساتين الزفاف الرائجة لهذا العام والمطرزة بالورود.
تيجان الزهور
ذا كنت ترغبين في إضافة الزهور لكافة التفاصيل المتعلقة بزفافك فإن أكاليل الزهور ستكون اكسسوار مثالي لرأسك في حفل زفافك، خاصة إذا كان حفل زفافك بثيم بوهيمي أو بثيم حديقة أو غابة والتي يلائمها تماماأكاليل الزهور.
شرائط الشعر على شكل فيونكة
وهي اكسسوار شعر أنيق وجذاب للعروس ويتمتع برواج كبير في الوقت الحالي، وغالبا ما يتميز بتصميماته الرقيقة الجذابة باللون الأبيض ويستخدم في صنعها قماش الساتان أو الشرائط الحريرية أو المخملية.
طرح الزفاف الشبكية
تضفي طرح الزفاف الشبكية لمسة كلاسيكية أنيقة و أسلوب فينتاج فاخر. طرح الزفاف الشبكية مناسبة جداً لتسريحات الزفاف للشعر الطويل و الكيرلي، كذلك إذا كنت تعتمدين الستايل الطبيعي للشعر. من أجمل موديلات طرح الزفاف الشبكية موديلات طرح الزفاف الشبكية القصيرة و الناعمة التي تنبق منها الزهرة الجانبية، وموديلات طرح الزفاف الشبكية القصيرة التي تغطّي وجهك كله لإضافة المزيد من الجاذبية و الأناقة لإطلالة العروس، و موديلات طرح الزفاف الشبكية التي تتزيّن مع الأكسسورات البراقة.

» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
11:37 | 2022-07-19 11:37
11:33 | 2022-07-19 11:33
11:22 | 2022-07-19 11:22
المزيد
اعلان
حقيقية
حقيقية
مفبركة
مفبركة
لا أعرف
لا أعرف
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.