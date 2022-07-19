لعروس صيف 2022.. اكسسوارات شعر بديلة للتاج

لطالما ما كان التاج جزء لا يتجزأ من إطلالة العروس في حفل زفافها، وبالرغم من ذلك فهناك عدد لا بأس به من العرائس، اللاتي لا يفضلن ارتداء التاج في يوم حفل زفافهن.







المجموعة التي إخترناها لك أيتها العروس مختلفة التصاميم، الأمر كله يرجع الى ذوقك الخاص.

تعرّفي على أجمل اكسسوارات الشعر البديلة للتاج لعروس صيف 2022 التي أحببناها للعروس والتي ستحبينها أنت أيضاً.



عصبة الرأس أو الطوق الأنيق قطع اكسسوارات شعر العروس التي يُمكنها ارتدائها بدلا من التاج في يوم حفل زفافها كثيرة ومتنوعة وتتناسب مع مختلف الأذواق، كما تتناسب أيضاً مع تصفيفات الشعر المختلفة للعرائس.المجموعة التي إخترناها لك أيتها العروس مختلفة التصاميم، الأمر كله يرجع الى ذوقك الخاص.تعرّفي على أجمل اكسسوارات الشعر البديلة للتاج لعروس صيف 2022 التي أحببناها للعروس والتي ستحبينها أنت أيضاً.عصبة الرأس أو الطوق الأنيق





عصبة الرأس بأشكالها، أحجامها وألوانها المتعدّدة ستضفي إلى أسلوبكِ جرعة من الرومانسية والفخامة.

أضيفي مثلاً الأزهار ثلاثية الابعاد مع هذه العصابة الكلاسيكية.

الزهور مع اللؤلؤ في المنتصف أضاف مزيداً من الرقي على هذا الاكسسوار الأنيق المصنوع من الكريستال.



وهي بديل رائع آخر وأكثر رومانسية وجاذبية للتاج وغالباً ما يزين بأحجار براقة مثل أحجار الراين أو أحجار الماس والكريستال وما شابه ذلك، ويتوفر هذا النوع من اكسسوار شعر العروس متوفر بتصميمات وأشكال متنوعة تلائم مختلف الأذواق وثيمات الزفاف، وتتنوع ما بين المشابك ودبابيس الشعر ذات التصميمات الأكثر بساطة وتلك التي تتضمن زخارف أو تفاصيل معقدة.



يتميز مشبك ودبابيس الشعر الذهبية بأنها تضيف سحراً على اطلالة العروس باللون الابيض. ومشبك الشعر المرصع باللؤلؤ يناسب تسريحة الشعر النصف رفعة أو التسريحة المرفوعة الى الاعلى.



ويمكن اختيار مشبك كبير ووضعه بالطول وبشكل جانبي للشعر المنسدل. وللشعر المرفوع يمكن انتقاء مشبك عريض ووضعه على مقدمة الرأس أو في أسفل التسريحة المرفوعة أو تثبيته بشكل جانبي على التسريحة.



يمكن اختيار مشبك ناعم يليق بتسريحة الشينيون المنخفض البسيط ومن أكثر المشابك تميزاً تلك المصممة على شكل ورود وهي تناسب فساتين الزفاف الرائجة لهذا العام والمطرزة بالورود. عصبة الرأس وهي موضة قديمة وحديثة في نفس الوقت ومستوحاة من عشرينيات القرن الماضي، وقد لاحظنا مؤخراً أنها باتت من الأكسِسوارات المنافسة لتاج العروس وطرحتها مثل اكسسوار الشعر الانثوي من الازهار واللؤلؤ فهو مثالي للعروس التي تريد إضافة لمسات مفعمة بالأنوثة واللمعان.عصبة الرأس بأشكالها، أحجامها وألوانها المتعدّدة ستضفي إلى أسلوبكِ جرعة من الرومانسية والفخامة.أضيفي مثلاً الأزهار ثلاثية الابعاد مع هذه العصابة الكلاسيكية.الزهور مع اللؤلؤ في المنتصف أضاف مزيداً من الرقي على هذا الاكسسوار الأنيق المصنوع من الكريستال.مشابك ودبابيس الشعروهي بديل رائع آخر وأكثر رومانسية وجاذبية للتاج وغالباً ما يزين بأحجار براقة مثل أحجار الراين أو أحجار الماس والكريستال وما شابه ذلك، ويتوفر هذا النوع من اكسسوار شعر العروس متوفر بتصميمات وأشكال متنوعة تلائم مختلف الأذواق وثيمات الزفاف، وتتنوع ما بين المشابك ودبابيس الشعر ذات التصميمات الأكثر بساطة وتلك التي تتضمن زخارف أو تفاصيل معقدة.يتميز مشبك ودبابيس الشعر الذهبية بأنها تضيف سحراً على اطلالة العروس باللون الابيض. ومشبك الشعر المرصع باللؤلؤ يناسب تسريحة الشعر النصف رفعة أو التسريحة المرفوعة الى الاعلى.ويمكن اختيار مشبك كبير ووضعه بالطول وبشكل جانبي للشعر المنسدل. وللشعر المرفوع يمكن انتقاء مشبك عريض ووضعه على مقدمة الرأس أو في أسفل التسريحة المرفوعة أو تثبيته بشكل جانبي على التسريحة.يمكن اختيار مشبك ناعم يليق بتسريحة الشينيون المنخفض البسيط ومن أكثر المشابك تميزاً تلك المصممة على شكل ورود وهي تناسب فساتين الزفاف الرائجة لهذا العام والمطرزة بالورود.

تيجان الزهور

ذا كنت ترغبين في إضافة الزهور لكافة التفاصيل المتعلقة بزفافك فإن أكاليل الزهور ستكون اكسسوار مثالي لرأسك في حفل زفافك، خاصة إذا كان حفل زفافك بثيم بوهيمي أو بثيم حديقة أو غابة والتي يلائمها تماما أكاليل الزهور.

شرائط الشعر على شكل فيونكة



وهي اكسسوار شعر أنيق وجذاب للعروس ويتمتع برواج كبير في الوقت الحالي، وغالبا ما يتميز بتصميماته الرقيقة الجذابة باللون الأبيض ويستخدم في صنعها قماش الساتان أو الشرائط الحريرية أو المخملية.طرح الزفاف الشبكية

تضفي طرح الزفاف الشبكية لمسة كلاسيكية أنيقة و أسلوب فينتاج فاخر. طرح الزفاف الشبكية مناسبة جداً لتسريحات الزفاف للشعر الطويل و الكيرلي، كذلك إذا كنت تعتمدين الستايل الطبيعي للشعر. من أجمل موديلات طرح الزفاف الشبكية موديلات طرح الزفاف الشبكية القصيرة و الناعمة التي تنبق منها الزهرة الجانبية، وموديلات طرح الزفاف الشبكية القصيرة التي تغطّي وجهك كله لإضافة المزيد من الجاذبية و الأناقة لإطلالة العروس، و موديلات طرح الزفاف الشبكية التي تتزيّن مع الأكسسورات البراقة.