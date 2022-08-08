تعرفي إلى أضرار عدم تجفيف الشعر بعد الاستحمام

الشعر بعد الاستحمام يفقد قوته إلى حد كبير، ويكون أكثر هشاشة وعرضة للتلف، كذلك إبقاء الماء على الشعر بعد الاستحمام لفترة طويلة من دون تجفيف، قد يضع ضغطاً كبيراً على كل بصيلة، الأمر الذي قد يتسبب في تقصف الشعر وتساقطه بصفة مستمرة.







أضرار عدم تجفيف الشعر بعد الاستحمام

الشعر بعد الاستحمام لا يجب تركه ليجف تلقائياً، كذلك يمنع استخدام مصففات الشعر على دراجة حرارة عالية لتجفيفه بسرعة، وعد غسله قبل النوم مباشراً، فجميعها أخطاء شائعة قد تتسبب في الأضرار التالية:



- ترك الشعر بعد الاستحمام مبللاً قد يؤدي إلى ضعف بصيلاته.

تشابك الشعر بعد الاستحمام وتركه من دون تجفيف قد يجعله أكثر عرضة للتكسر والتقصف.

- عدم تجفيف الشعر بعد الاستحمام، قد يساعد على تساقطه وإصابته بالقشرة المزمنة، وذلك بخلاف ظهور رائحة كريهة التي تنشأ بسبب البكتيريا نتيجة انعدام وجود الهواء.



- الشعر بعد الاستحمام يكو أكثر رضة للتقصف من الجذورإلى الأطراف وليس الأطراف فقط.



- عدم تمشيط وتجفيف الشعر بعد الاستحمام، تجعل فروة الرأس عرضة للإصابة بالأمراض الجلدية المزمنة. وفي هذا السياق، سنتعرف على أضرار عدم تجفيف الشعر بعد الاستحمام بالتفصيل، وأهم النصائح للحصول على شعر صحي، فعلى الرغم من أن صحة بصيلات الشعر مرتبطة بعدة عوامل أهمها " التغذية السليمة، الإكثار من شرب الماء، استخدام مستحضرات العناية المناسبة لنوعية الشعر" وذلك بخلاف طرق تصفيف الشعر والأدوات المستخدمة إلا أن طريقة العناية بالشعر بعد الاستحمام لها دور فعال في الحفاظ على صحة بصيلاته وقوة جذوره لنمو بالشكل الصحي السلي من دون أضرار لاحقة.أضرار عدم تجفيف الشعر بعد الاستحمامالشعر بعد الاستحمام لا يجب تركه ليجف تلقائياً، كذلك يمنع استخدام مصففات الشعر على دراجة حرارة عالية لتجفيفه بسرعة، وعد غسله قبل النوم مباشراً، فجميعها أخطاء شائعة قد تتسبب في الأضرار التالية:- ترك الشعر بعد الاستحمام مبللاً قد يؤدي إلى ضعف بصيلاته.تشابك الشعر بعد الاستحمام وتركه من دون تجفيف قد يجعله أكثر عرضة للتكسر والتقصف.- عدم تجفيف الشعر بعد الاستحمام، قد يساعد على تساقطه وإصابته بالقشرة المزمنة، وذلك بخلاف ظهور رائحة كريهة التي تنشأ بسبب البكتيريا نتيجة انعدام وجود الهواء.- الشعر بعد الاستحمام يكو أكثر رضة للتقصف من الجذورإلى الأطراف وليس الأطراف فقط.- عدم تمشيط وتجفيف الشعر بعد الاستحمام، تجعل فروة الرأس عرضة للإصابة بالأمراض الجلدية المزمنة.

نصائح لتحسين صحة الشعر بعد الاستحمام

بضرورة اتباع النصائح التالية للحفاظ على صحة بصيلات الشعر بعد الاستحمام، وذلك على النحو التالي:



- تمشيط الشعر بعد الاستحمام بالمشط الخشبي ذو الأسنان الواسعة.

- يقسم الشعر بعد الاستحمام عدة أجزاء قبل تجفيفه.

- تجفيف الشعر بعد الاستحمام بالمنشفة القطنية الخالية من الوبر لمدة 5 دقائق على الأقل، ثم استخدام مجفف الشعر على درجة حرارة منخفضة لحين التخلص من الماء الضاغط على خصلات الشعر، ثم البدء في تصفيف الشعر حسب التسريحة المرغوب فيها.

- يُمنع شد الشعر بعد الاستحمام بلفات المطاطية أو الضفائر المشدودة.

- يوزع الكريم المرطب على الشعر بعد الاستحمام بمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

- يفضل عدم تقريب المجفف أو تسليط حرارته على البصيلات أثناء تجفيف الشعر بعد الاستحمام.