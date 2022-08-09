وصفة اليوم ..طريقة عمل القيمة العراقية

مقادير القيمة العراقية‎ - كيلو حمص ويفضل المجروش‎- نصف كيلو لحم غنم او لحم بقر‎- ربع كيلو بصل مفروم‎-200 غ معجون طماطم‎-100 غ شحم غنم-ملعقة كبيرة كمون مطحونة‎ - ملعقة كبيرة قرفة مطحونة‎ - ملعقة كبيرة بهار حلو (كبابة)‎- ملعقتان كبيرتان من مسحوق الليمون اليابس-2ملعقة كبيرة زيتطريقة عمل القيمة العراقية1. انقعي الحمص قبل التحضير بليلة فى الماء2. فى وعاء عميق سخنى الزيت3. حمري البصل فى الزيت4 ضيفى الشحم و قومى بالتقليب.5 ضيفي اللحم و يقلب مع البصل و الشحم لمدة دقيقة.6 ضيفي اليهم الحمص المنقوع.7 اتركي الوعاء على النار الى ان يهرس الحمص مع اللحم.8 ارفعي الوعاء من على النار و اتركيه حتى يبرد.9 قومي بعدها بعملية الهرس اليدوي حتى يختلط اللحم بالحمص تماما.10 يمكن ان تستخدى آلة المدكاكة فى الهرس وهوه عبارة عن اله خشبية او بلاستيك لها رأس عريض وذراع تستخدم لهرس الطعام.11ارفعي الخليط بعد هرسه مرة اخرى فى وعاء على النار.12 ضيفي له كمية من الماء ثم ضيفي المعجون و البهارات و الليمون اليابس.13 اتركي الوعاء على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى لا يحترق من الاسفل لمدة ربع ساعة.