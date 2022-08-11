وصفة اليوم.. طريقة عمل الفوتشيني كريب

مقادير فوتشيني كريب

نصف كوب من الطحين.نصف كوب من الحليب السائل.بيضة.3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.ملعقتان كبيرتان من السكر.ملعقة صغيرة من الفانيلا.نصف ملعقة صغيرة من الملح.كوبان من البوظة بنكهة الشوكولاتة.ربع كوب من الماء.طريقة التحضيرنخل الدقيقانخلي الدقيق جيداً وضعيه في وعاء.تحضير خليط البيض والحليبضعي البيض مع الحليب واخفقيهم جيداً حتى يتجانسوا.إضافة الدقيق للخليطأضيفي الدقيق تدريجياً لخليط الحليب والبيض واخلطيهم جيداً.تجهيز خليط الكريباستكمال إضافة الدقيق وتقليبه حتى ينتهي وتحصلي على خليط سائل واتركيه لمدة ساعة كاملة.تحضير الصينيةأحضري صينية وادهنيها بالزيت ثم ضعيها على نار متوسطة.وزيع خليط الكريب في الصينيةضعي مقدار من خليط الكريب في الصينية ووزعيها بالتساوي فيها.تسوية الكريبعند تماسك عجينة الكريب اقلبيه على الوجه الآخر ليكتسب لون وينضج.تقطيع الكريبلفي الكريب على هيئة رول ثم قطعي الكريب إلى شرائح طولية في طبق التقديم.إضافة النوتيلاوزعي النوتيلا على شرائح الكريب المقطعة.إضافة أيس كريم الشوكولاتةأضيفي أيس كريم الشوكولاتة إلى شرائح الكريب بالنوتيلا.تقديم فوتشيني كريباسكبي الفوتشيني في طبق التقديم وقدميه.