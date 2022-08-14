على طريقة رحمة رياض.. خطوات تطبيق تسريحات شعر سهلة وسريعة

تسريحات شعر رحمة رياض تتميز بالكلاسيكية في اعتماد رفعات الشعر من جهة، وبالعصرية في إضافة بعض الإبتكارات من جهة أخرى، كما أن تسريحات شعر رحمة رياض تعتبر تسريحات شعر سهلة وسريعة.
ابتكارات رفعة الكعكة من وحي تسريحات شعر رحمة
تعتبر رفعة الكعكة من تسريحات شعر سهلة وسريعة مناسبة للمناسبات مع ارتفاع درجات الحرارة، أضافت رحمة لمسات صغيرة للحصول على رفعة عصرية، إذا كنت تريدين الحصول على تسريحات شعر رحمة رياض بشكل كعكة.
لا تشدي شعرك كثيرًا من الأمام بل حافظي على الشكل الطبيعي عند تشكيل ربطة ذيل الحصان.
لفي الشعر المنسدل من الذيل بشكل ضفيرة من دون شدها، قبل لفها لتشكيل الكعكة.
اتركي الخصل فوق الأذن منسدلة أمامها للحفاظ على الشكل الطبيعي والعصري للتسريحة.
اعتمدت رحمة رياض أساليب مختلفة من الشعر المفرود. إليك مثلًا الشعر الويفي مع الفرق النصفي، أو الغرة الجانبية مع جمع الشعر من جهة خلف الأذن.