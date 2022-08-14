على طريقة رحمة رياض.. خطوات تطبيق تسريحات شعر سهلة وسريعة

ابتكارات رفعة الكعكة من وحي تسريحات شعر رحمةتعتبر رفعة الكعكة من تسريحات شعر سهلة وسريعة مناسبة للمناسبات مع ارتفاع درجات الحرارة، أضافت رحمة لمسات صغيرة للحصول على رفعة عصرية، إذا كنت تريدين الحصول على تسريحات شعر رحمة رياض بشكل كعكة.لا تشدي شعرك كثيرًا من الأمام بل حافظي على الشكل الطبيعي عند تشكيل ربطة ذيل الحصان.لفي الشعر المنسدل من الذيل بشكل ضفيرة من دون شدها، قبل لفها لتشكيل الكعكة.اتركي الخصل فوق الأذن منسدلة أمامها للحفاظ على الشكل الطبيعي والعصري للتسريحة.