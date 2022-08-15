وصفة اليوم.. طريقة تتبيل البرجر

مقادير تتبيل البرجر

500غرام من اللحم المفروم.ملعقة صغيرة من الملح.ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.ملعقة كبيرة من البابريكا.ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.ملعقة صغيرة من الثوم البوردة.ملعقتان صغيرتان من البصل البودرة.طريقة تحضير التتبيلة- ضعي الملح والفلفل الحار والبابريكا والبصل البودرة والثوم البودرة في وعاء متوسط، ثم اخلطيهم جيداً.- اخلطي مزيج التوابل مع اللحم المفروم واخلطيهم جيداً مع بعضهما البعض، وضعي الوعاء بالثلاجة مدة ساعة.- شكلي اللحم المفروم على هيئة أقراص دائرية سميكة، ثم صفيها على صينية واسكبي عليها رشة من التوابل واتركيها مدة ربع ساعة.- سخني مقلاة غير لاصقة مدهونة بالقليل من الزيت، ثم ضعي أقراص البرجر واقليها مدة 4 دقائق على كل جهة، أو حتى تتحمر.- ادهني الخبز بالمايونيز، ثم ضعي شريحة البرجر وفوقها الخضروات حسب رغبتك وقدميه على الفور بجانب البطاطا المقلية.