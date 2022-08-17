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نصائح جميلة.. للحفاظ على المكياج في حر الصيف

للنساء فقط

2022-08-17 | 06:16
Alsumaria Tv
نصائح جميلة.. للحفاظ على المكياج في حر الصيف
287 مشاهدة

تعد الحرارة الشديدة خلال فصل الصيف عدوا لدودا للمكياج، حيث إنها تتسبب في سيلان المكياج وتلطيخ الوجه، مما يُفسد جمال المرأة.

ولكي يصمد المكياج أمام حرارة الصيف، أوصت بوابة الجمال "هاوت دي" الألمانية بوضع طبقة من كريم الأساس قبل وضع المكياج، مشيرة إلى أنه من الأفضل استعمال كريم العناية النهاري الملون، الذي يحمل الاسم BB أو CC، بدلا من كريم الأساس التقليدي، حيث إنه يعمل على ترطيب البشرة من ناحية ويمنحها مظهرا مطفأ ويحول دون سيلان المكياج من ناحية أخرى.

ومن المهم أيضا أن يحتوي الكريم على عامل للحماية من أشعة الشمس SPF)) وفي حالة البشرة الدهنية ينبغي استعمال البودرة المدمجة بشكل إضافي، حيث إنها تمتص الدهون والعرق وتمنح البشرة مظهرا مطفأ.

بالنسبة لمكياج العيون، أوصت "هاوت دي" باستعمال برايمر العيون قبل وضع ظلال الجفون، موضحة أن البرايمر يتمتع بنفس تأثير كريم الأساس، كان ينبغي أيضا استعمال ماسكارا مقاومة للماء، كي لا تسيل الماسكارا بفعل الحرارة والعرق وتبدو معها العيون كعيون "الباندا".

وللحيلولة دون تلطخ الشفاه، ينبغي تفضيل درجات أحمر الشفاه المطفأة، نظرا لاحتوائها على القليل من الزيت والشمع، ومن المفيد أيضا استعمال برايمر الشفاه، والذي يزيد من صمود أحمر الشفاه.
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