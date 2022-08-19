وصفة اليوم.. طريقة عمل فخذ الخروف بالخضار في الفرن

وتعد طريقة عمل فخذ الخروف بالخضار من الوصفات السهلة التي يمكنك تطبيقها في وقت قصير ووضعها في الفرن مع الخضار لتنضج، لذا تعلميها معنا اليوم، وقدميها لأفراد أسرتك.
المقادير
1فخذ خروف صغير
2 حبة جزر مقطعة مكعبات كبيرة
4 حبة كوسة مقطعة مكعبات كبيرة
3 حبة بطاطس كبيرة مكعبات كبيرة
2 حبة بصلة كبيرة مفرومة
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة كبيرة ملج
1 بازلاء
رشة جوزة الطيب
طريقة التحضير
- احضري فخذ الخروف، وقومي بعمل شوق طولية بسيطة فيها، ثم تبليه بالبصل والملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب واتركيه جانياً.
- اغسلي الخضار المقطع وصفيه كل على حدة.
- حمي الفرن على درجة حرارة 180درجة.
- احضري قارب مناسب ثم ضعي فيه فخذ الضأن ولفيه بورق الألومنيوم، وضعيه في الفرن.
- في قدر مناسب به ملعقة من الزبدة ضعي الجزر والبطاطس والبازلاء وحركي جيداً واتركيها لمدة دقيقتين على نار هادئة، ثم أضيفي الكوسة وحركي بعد تتبيل الخضار بقليل من الملح والفلفل.
- افتحي الفرن وأزيلي الألومنيوم وأضيفي الخضار إلى فخذ الخروف واتركيه حتى ينضج معها ويحمر لونها.
- قدمي فخذ الخروف مع الأرز الأبيض والسلطة.