وصفة اليوم.. طريقة عمل فخذ الخروف بالخضار في الفرن

وتعد طريقة عمل فخذ الخروف بالخضار من الوصفات السهلة التي يمكنك تطبيقها في وقت قصير ووضعها في الفرن مع الخضار لتنضج، لذا تعلميها معنا اليوم، وقدميها لأفراد أسرتك.المقادير1فخذ خروف صغير2 حبة جزر مقطعة مكعبات كبيرة4 حبة كوسة مقطعة مكعبات كبيرة3 حبة بطاطس كبيرة مكعبات كبيرة2 حبة بصلة كبيرة مفرومة1 ملعقة صغيرة فلفل أسود1 ملعقة كبيرة ملج1 بازلاءرشة جوزة الطيبطريقة التحضير- احضري فخذ الخروف، وقومي بعمل شوق طولية بسيطة فيها، ثم تبليه بالبصل والملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب واتركيه جانياً.- اغسلي الخضار المقطع وصفيه كل على حدة.- حمي الفرن على درجة حرارة 180درجة.- احضري قارب مناسب ثم ضعي فيه فخذ الضأن ولفيه بورق الألومنيوم، وضعيه في الفرن.- في قدر مناسب به ملعقة من الزبدة ضعي الجزر والبطاطس والبازلاء وحركي جيداً واتركيها لمدة دقيقتين على نار هادئة، ثم أضيفي الكوسة وحركي بعد تتبيل الخضار بقليل من الملح والفلفل.- افتحي الفرن وأزيلي الألومنيوم وأضيفي الخضار إلى فخذ الخروف واتركيه حتى ينضج معها ويحمر لونها.- قدمي فخذ الخروف مع الأرز الأبيض والسلطة.