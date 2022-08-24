وصفة اليوم ..كيكة القشطة والكاكاو

- قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 350 مئوية.- جهزي قالب الكيك وادهنيه بالزبدة ورشة دقيق.- اخلطي الدقيق مع الكاكاو، والبيكنج باودر، والبيكنج صودا، والملح، والسكر، في وعاء واخلطيهم جيدأ حتى يخرج الهواء منه.- أضيفي الزبدة، والقشطة، واخفقي بالخفاقة على سرعة منخفضة لمدة دقيقتين حتى يصبح المزيج مثل الفتات.- أضيفي الزيت واخفقي.- اخلطي الفانيلا مع الحليب، والماء، وأضيفي المزيج لخليط الدقيق والزبدة والزيت واخفقيه لمدة دقيقتان حتى تتجانس المكونات.- قومي بإضافة البيض الواحدة تلو الأخرى مع الخفق على سرعة متوسطة حتى تتجانس المكونات.- صبي المزيج في صينية الكيك وأدخليها الفرن لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج الكيك.- أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد لمدة 10 دقائق ثم ضعيه في طبق التقديم.- يمكنك التزيين برشة سكر بودرة والفواكة الطازجة حسب الرغبة وقدميها دافئة أو باردة.