حق المرأة في التعليم.. عيش كريم وفرص عمل أفضل

كون الامر يعد جانباً مهماً من جوانب تمكين المرأة والنهوض بها، تناقش هذه الورشة إمكانية خلق الفرص الامثل ووضع المعالجات لعراقيل دراسة الإناث وتلقيهن العلم لمنحهن قدرة أكبر على العيش الكريم.ولعل أبرز المشكلات التي جرى طرحها تلك التي تتمثل بالتسرب والتخلف عن الالتحاق بالمدارس لاسباب عديدة، وهو أمر يحتاج الى وقفة تربوية جادة من قبل الجهات المعنية لخلق الظروف والعوامل الملائمة لدفع هذه الشريحة باتجاه الاستمرار في الدراسة.ويلعب التعليم دورًا أساسيًّا في تحسين الجانب النفسيّ للمرأة، وذلك من خلال تعزيز ثقتها بنفسها وتمكينها من اتّخاذ القرارات الصحيحة، إذ يزيد من قدرتها على الدّفاع عن نفسها ضدّ أيّ تمييز أو اعتداء أو عنف.