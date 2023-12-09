الحلبوسي: في الانتخابات سنثبت نحن مشروع يُعنى بهذه المحافظات

أكد رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، السبت، أنه في انتخابات مجالس المحافظات سيثبت حزبه بانه مشروع يُعنى بهذه المحافظات، معتبراً أن التحديات التي تواجهه ليست بالقليلة.

وقال الحلبوسي خلال التجمع الجماهيري في "عامرية الصمود"، إن "التحديات التي تواجهنا تحديات ليس بالقليلة، اختلاف بالمناهج السياسية واختلاف بالرؤى سواء كان بالانتخابات وغيرها".

وأضاف "مكتبي يخلو من أبناء عشيرتي هم من أبناء العشائر الكريمة الأخرى في المحافظة"، مشيراً الى أن "التمثيل هو للجميع حسب قدرتهم وامكانيتهم".

ولفت الحلبوسي "نحن مشروع لمحافظة ولمحافظات نحن مشروع امة"، مشدداً بالقول "انتخابات مجالس المحافظات سنثبت نحن مشروع يُعنى بهذه المحافظات".

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول 2023، التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره البرلمان في تشرين الأول 2022.





