مرشحة تعلن انسحابها من الانتخابات المحلية

أعلنت مرشحة لانتخابات مجالس المحافظات، مساء السبت، انسحابها من تحالف "الانبار المتحد".

وقالت سحر عبد الكريم مخلف المرعاوي في حديث، "اعلن انسحابي من تحالف الانبار المتحد والانسحاب من سباق الانتخابات وذلك لمصلحة محافظتنا الحبيبة".

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول 2023، التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره البرلمان في تشرين الأول 2022.