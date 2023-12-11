مرشحة في الأنبار تعلن انسحابها من الانتخابات

أعلنت المرشحة لانتخابات مجالس المحافظات، نادية صالح عبد اللطيف السامرائي انسحابها من السباق الانتخابي ضمن قائمة (تحالف الأنبار المتحد).

وقالت السامرائي في كلمة لها، "بعد ان وصلت إلى القناعة التامة والتأكد من ان وجودي مع المشاريع المجهولة وغير الواضحة لذا اعلن امام جمهوري وأهلي وأبناء محافظتي العزيزة عن انسحابي من الترشيح لانتخابات مجلس محافظة الأنبار ضمن قائمة (تحالف الأنبار المتحد) بشكل نهائي".

وعزت انسحابها الى "عدم وجود الرؤية الواضحة وللازدواجية في التعامل ما بين المرشحين ضمن نفس القائمة وحفاظاً على تاريخي وتاريخ اهلي ونزولاً عند رغبة جمهوري اتخذت القرار الصائب بالانسحاب من الترشيح والله ولي التوفيق".

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول 2023، التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره البرلمان في تشرين الأول 2022.