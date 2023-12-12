بسبب "التمييز".. مرشح يعلن انسحابه من تحالف الأنبار المتحد

وقال المرعاوي في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "قرار الانسحاب من الترشح جاء بسبب التمييز بين المرشحين وتفضيل بعضهم على بعض ضمن تحالف الأنبار المتحد".



وأضاف المرعاوي، أن "التحالف لا يمتلك برنامجا انتخابيا واضحا لما بعد الانتخابات، وهذا سبب آخر للانسحاب من الترشح".

وأعلن المرشح محمد خليل الجميلي والمرشحة سحر عبد الكريم مخلف المرعاوي، قبل امس الأحد، انسحابهما من "تحالف الأنبار المتحد" قبيل موعد الانتخابات المحلية في 18 كانون الأول الجاري.

يشار الى ان انتخابات مجالس المحافظات ستنطلق يوم الثامن عشر من شهر كانون الأول الجاري في جميع المحافظات ما عدا إقليم كردستان.