انفلات وإطلاق نار.. تجمع انتخابي لمرشح في بابل يثير ضجة (فيديو)

ويظهر في الفيديو إطلاق نار عشوائي على أنغام الأغاني الشعبية والدبكات، بعد مؤتمر انتخابي للمرشح عن تحالف قيم المدني، زياد العلواني الذي ترشح للمنافسة على مقعد في مجلس محافظة بابل.وأثار مقطع الفيديو موجة غضب كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا الموضوع بالانفلات الأمني وتعريض حياة المواطنين للخطر، مطالبين الجهات المعنية لوضع حد لهذه الممارسات ومحاسبة مرتكبيها بأشد العقوبات.أدناه مقطع الفيديو: