لأصحاب هواتف الاندرويد.. هكذا تجد مركزك الانتخابي بسهولة



السومرية نيوز-محليات



في خدمة الكترونية اطلقتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، سيكون متاحا للمواطنين الاستدلال على مركزهم الانتخابي بسهولة عبر تطبيق على الهاتف النقال.

واطلقت المفوضية تطبيقا الكترونيا على الهواتف النقالة يتم من خلالها مسح الباركود الموجود على ظهر بطاقة الناخب، فيما سيكون التطبيق متاحا لهواتف الاندرويد فقط، بحسب اعلان المفوضية. ولتحميل التطبيق اضغط هنا