مفوضية الانتخابات تكشف آخر إحصائية لعدد التحالفات والاحزاب والمرشحين

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
تك تك رمضان
من
01:30 PM
الى
02:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
نائب: البصرة تفتقر لمشاريع وهناك تقصير من الحكومة المحلية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
مجالس المحافظات 2023
اليوم الانتخابي بالتفاصيل
تابع السومرية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-476494-638381431152004113.jpg
مفوضية الانتخابات تكشف آخر إحصائية لعدد التحالفات والاحزاب والمرشحين
مجالس المحافظات 2023
2023-12-14 | 04:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/42/كرار-جاسم
المصدر:
السومرية نيوز
1,471 مشاهدة
السومرية نيوز – سياسة
مع بدء العد التنازلي لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تكشف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعداد التحالفات والاحزاب المشاركة وكذلك اعداد المرشحين.
وبحسب مفوضية الانتخابات، فإن التصويت في الانتخابات سيبدأ فعلياً في 16 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، لكنه سيقتصر على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والنازحين، في حين سيكون إجراء التصويت العام للمواطنين يوم 18 من الشهر نفسه، إذ يحق لنحو 16 مليون ناخب التصويت.
ويقول رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، للسومرية نيوز، ان عدد مرشحي القوائم هو 5904، أما عدد التحالفات فقد بلغ 39، والأحزاب 29"، مشيرا الى ان "هناك 66 مرشحاً منفرداً".
وأُلغيت مجالس المحافظات عام 2020، حين صوَّت البرلمان العراقي على إنهاء عملها استجابةً لمطالب الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، قبل أن تقر الكتل السياسية إعادتها عبر انتخابات محلية، وفقاً للاتفاق السياسي الذي شكل حكومة محمد شياع السوداني، عام 2022.
وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013، وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.
وستُجرى انتخابات مجالس المحافظات العراقية، وفقاً لطريقة "سانت ليغو" التي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على القاسم الانتخابي 1.7، ما يجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين المستقلين والمدنيين، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أكدت أن قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً، وقرابة 6 آلاف مرشح يتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
*القوى المتنافسة
ومن أبرز القوى السياسية المتنافسة في الانتخابات تحالف "نبني" الذي يضم القوى الشيعية بعد انسحاب السيد مقتدى الصدر من الانتخابات، وتحالف "نحن أمة"، وهو إحدى أهم القوى السنية التي يتزعمها رئيس مجلس النواب المبعد محمد الحلبوسي، وائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتحالف "الأنبار الموحد" بزعامة رئيس حزب الحل جمال الكربولي الذي يضم عددا من القوى والشخصيات السياسية السنية التي تمثل محافظة الأنبار غربي العراق.
كذلك يشارك تحالف "الحسم" الذي يتزعمه وزير الدفاع الحالي ثابت العباسي الذي يضم 9 أحزاب، فضلا عن القوى الكردية التي تضم الحزبين الرئيسين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الديمقراطي وبعض القوى المتنافسة في محافظات إقليم كردستان وكركوك ونينوى وبغداد وبعض المناطق المحيطة بالإقليم.
كما تتنافس في هذه الانتخابات بعض القوى المدنية أبرزها تحالف "قيم المدني" الذي يضم 10 أحزاب، وتحالف "القوى المدنية" وتحالف "تركمان العراق"، فضلا عن القوى السياسية الناشئة التي تمثل قوى المستقلين، بالإضافة إلى الأقليات التي تمثل المسيحيين والإيزيديين والصابئة.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، أتباعه إلى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، مشيرا إلى أن المقاطعة تقلل من شرعيتها دوليا وداخليا، وتقلص فرص من وصفهم بالفاسدين والتبعيين، في الهيمنة على العراق.
وتؤكد مفوضية الانتخابات أن 16 مليون ناخب يحق لهم التصويت في الانتخابات، من خلال 7766 مركز اقتراع وبواقع 38 ألف محطة موزعة في عموم البلاد، مبينة أن المفوضية أكملت استعداداتها لعملية الاقتراع من العد والفرز والإرسال.
كما سجلت المفوضية، أكثر من 500 منظمة دولية ومحلية لمراقبة العملية الانتخابية، كما تبين ان أهم الضوابط خلال فترة الصمت الانتخابي، هي توقف الدعايات الانتخابية والمؤتمرات والدعايات في مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكدة "وجود أكثر من 906 فرق رقابية منتشرة في جميع المحافظات ومراكز التسجيل لرصد المخالفات".
وتشير الى أن "عدد موظفي الاقتراع المشاركين في يوم الانتخابات العام والخاص، بلغ أكثر من 420 ألف موظف، أما عدد المشمولين بالاقتراع الخاص فبلغ أكثر من 900 ألف ناخب".
المحرر:
كرار جاسم
>>
انضم الى قناة السومرية على
واتساب
سياسة
مجالس المحافظات 2023
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السيد الصدر يصدر توجيهاً جديداً يخص الانتخابات المحلية
محليات
45.87%
08:02 | 2023-12-13
السيد الصدر يصدر توجيهاً جديداً يخص الانتخابات المحلية
08:02 | 2023-12-13
القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
سياسة
21.07%
12:43 | 2023-12-12
القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
12:43 | 2023-12-12
السوداني يوجه بدخول الإنذار (ج) والتحاق المنتسبين المجازين (وثيقة)
أمن
18.82%
06:58 | 2023-12-13
السوداني يوجه بدخول الإنذار (ج) والتحاق المنتسبين المجازين (وثيقة)
06:58 | 2023-12-13
قائمة بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم
اقتصاد
14.24%
02:10 | 2023-12-13
قائمة بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم
02:10 | 2023-12-13
المزيد
أحدث الحلقات
بعد التحري
نفط القيارة..عقود يشوبها الفساد وتصدير يطاله التهريب! - الحلقة ٣٤ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-13
بعد التحري
نفط القيارة..عقود يشوبها الفساد وتصدير يطاله التهريب! - الحلقة ٣٤ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-13
52 دقيقة
الإهمال على مداخل بغداد - حلقة ٢٩ | الموسم ٥
14:30 | 2023-12-13
52 دقيقة
الإهمال على مداخل بغداد - حلقة ٢٩ | الموسم ٥
14:30 | 2023-12-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-13
Morning Live
تقليص مواد السادس الاعدادي - الحلقة ١٧٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-13
Morning Live
تقليص مواد السادس الاعدادي - الحلقة ١٧٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-13
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ١٦٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-13
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ١٦٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-13
بالمختزل
محمد جميل المياحي، محافظ واسط - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-12
بالمختزل
محمد جميل المياحي، محافظ واسط - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة12-12-2023 | 2023
13:01 | 2023-12-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة12-12-2023 | 2023
13:01 | 2023-12-12
صباحكم أحلى مع سلمى
12-12-2023 - ماهو الوصف السيء لدى البشر؟ | 2023
02:30 | 2023-12-12
صباحكم أحلى مع سلمى
12-12-2023 - ماهو الوصف السيء لدى البشر؟ | 2023
02:30 | 2023-12-12
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | ٢٠٢٤ سنة المصير | 2024
04:30 | 2023-12-01
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | ٢٠٢٤ سنة المصير | 2024
04:30 | 2023-12-01
Celebrity
الرابر محمد الجاف - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-11
Celebrity
الرابر محمد الجاف - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-11
الأكثر مشاهدة
بعد التحري
نفط القيارة..عقود يشوبها الفساد وتصدير يطاله التهريب! - الحلقة ٣٤ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-13
بعد التحري
نفط القيارة..عقود يشوبها الفساد وتصدير يطاله التهريب! - الحلقة ٣٤ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-13
52 دقيقة
الإهمال على مداخل بغداد - حلقة ٢٩ | الموسم ٥
14:30 | 2023-12-13
52 دقيقة
الإهمال على مداخل بغداد - حلقة ٢٩ | الموسم ٥
14:30 | 2023-12-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-13
Morning Live
تقليص مواد السادس الاعدادي - الحلقة ١٧٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-13
Morning Live
تقليص مواد السادس الاعدادي - الحلقة ١٧٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-13
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ١٦٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-13
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ١٦٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-13
بالمختزل
محمد جميل المياحي، محافظ واسط - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-12
بالمختزل
محمد جميل المياحي، محافظ واسط - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة12-12-2023 | 2023
13:01 | 2023-12-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة12-12-2023 | 2023
13:01 | 2023-12-12
صباحكم أحلى مع سلمى
12-12-2023 - ماهو الوصف السيء لدى البشر؟ | 2023
02:30 | 2023-12-12
صباحكم أحلى مع سلمى
12-12-2023 - ماهو الوصف السيء لدى البشر؟ | 2023
02:30 | 2023-12-12
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | ٢٠٢٤ سنة المصير | 2024
04:30 | 2023-12-01
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | ٢٠٢٤ سنة المصير | 2024
04:30 | 2023-12-01
Celebrity
الرابر محمد الجاف - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-11
Celebrity
الرابر محمد الجاف - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-11
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل ستشارك في الانتخابات المحلية المقبلة؟
نعم، سوف أشارك
نعم، سوف أشارك
كلا، مقاطع
كلا، مقاطع
لم أقرر بعد
لم أقرر بعد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.