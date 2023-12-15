تزامناً مع قرب التصويت الخاص.. اجتماع أمني رفيع في بغداد (صور)

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
07:30 AM
الى
08:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
غوتيريش بشأن غزة: حجم الموت والدمار لم يسبق له مثيل
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
مجالس المحافظات 2023
اليوم الانتخابي بالتفاصيل
تابع السومرية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-476579-638382261623578140.jpeg
تزامناً مع قرب التصويت الخاص.. اجتماع أمني رفيع في بغداد (صور)
مجالس المحافظات 2023
2023-12-15 | 03:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,275 مشاهدة
السومرية نيوز – أمن
عقدت القيادات الأمنية، اليوم الجمعة 15 كانون الأول/ ديسمبر 2023، اجتماعاً داخل مقر قيادة العمليات المشتركة لمناقشة كافة التدابير الامنية والاجراءات والخطوات المتبعة لتأمين مراكز اقتراع التصويت الخاص والعام خلال انتخابات مجالس المحافظات.
ويقول مراسل السومرية، ان "اجتماعا أمنيا عقد داخل مقر قيادة العمليات المشتركة لمناقشة كافة التدابير الامنية والاجراءات والخطوات المتبعة لتأمين مراكز اقتراع التصويت الخاص والعام خلال انتخابات مجالس المحافظات".
ووثقت عدسة السومرية الاجتماع الأمني:
وبحسب مفوضية الانتخابات، فإن التصويت في الانتخابات سيبدأ فعلياً في 16 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، لكنه سيقتصر على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والنازحين، في حين سيكون إجراء التصويت العام للمواطنين يوم 18 من الشهر نفسه، إذ يحق لنحو 16 مليون ناخب التصويت.
وتقول مفوضية الانتخابات، للسومرية نيوز، ان "يوم غد السبت 16 كانون الأول/ ديسمبر 2023 سيبدأ التصويت الخاص للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والنازحين، حيث يبلغ عدد القوات الأمنية، 1002393 فرداً، كما ان عدد مراكز الاقتراع الخاصة بهم تبلغ 565 مركزاً وعدد محطات الاقتراع 2367 محطة".
أما بخصوص النازحين في مخيمات النزوح، تبين المفوضية، ان "عددهم هو 48260 نازحاً، وعدد مراكز الاقتراع الخاصة بهم 35 مركزاً، وعدد محطات الاقتراع 120 محطة"، مشيرة الى ان "التصويت يبدأ الساعة السابعة صباحا، لغاية الساعة السادسة مساء".
>>
انضم الى قناة السومرية على
واتساب
أمن
مجالس المحافظات 2023
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السيد الصدر يصدر توجيهاً جديداً يخص الانتخابات المحلية
محليات
46.74%
08:02 | 2023-12-13
السيد الصدر يصدر توجيهاً جديداً يخص الانتخابات المحلية
08:02 | 2023-12-13
المحكمة الاتحادية تصدر أمراً ولائياً بإيقاف وحجب كافة المواقع الاباحية في العراق
محليات
19.02%
06:17 | 2023-12-14
المحكمة الاتحادية تصدر أمراً ولائياً بإيقاف وحجب كافة المواقع الاباحية في العراق
06:17 | 2023-12-14
السوداني يوجه بدخول الإنذار (ج) والتحاق المنتسبين المجازين (وثيقة)
أمن
18.5%
06:58 | 2023-12-13
السوداني يوجه بدخول الإنذار (ج) والتحاق المنتسبين المجازين (وثيقة)
06:58 | 2023-12-13
أول تعليق للسفيرة الامريكية بعد القبض على منفذي الهجمات على السفارة
سياسة
15.74%
12:12 | 2023-12-14
أول تعليق للسفيرة الامريكية بعد القبض على منفذي الهجمات على السفارة
12:12 | 2023-12-14
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
تأجيل يتبعه ترحيل… إنتخابات المجالس أبدى من إنتخاب الرئيس! - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-14
عشرين
تأجيل يتبعه ترحيل… إنتخابات المجالس أبدى من إنتخاب الرئيس! - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-14
Morning Live
اضرار الالعاب الالكترونية على الاطفال - الحلقة ١٦٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-14
Morning Live
اضرار الالعاب الالكترونية على الاطفال - الحلقة ١٦٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-14
ناس وناس
مدينة بيجي محافظة صلاح الدين - الحلقة ١٦٧ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-14
ناس وناس
مدينة بيجي محافظة صلاح الدين - الحلقة ١٦٧ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-14
صباحكم أحلى مع سلمى
ادم و حواء - 14-12-2023 | 2023
02:30 | 2023-12-14
صباحكم أحلى مع سلمى
ادم و حواء - 14-12-2023 | 2023
02:30 | 2023-12-14
بعد التحري
نفط القيارة..عقود يشوبها الفساد وتصدير يطاله التهريب! - الحلقة ٣٤ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-13
بعد التحري
نفط القيارة..عقود يشوبها الفساد وتصدير يطاله التهريب! - الحلقة ٣٤ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-13
52 دقيقة
الإهمال على مداخل بغداد - حلقة ٢٩ | الموسم ٥
14:30 | 2023-12-13
52 دقيقة
الإهمال على مداخل بغداد - حلقة ٢٩ | الموسم ٥
14:30 | 2023-12-13
بالمختزل
محمد جميل المياحي، محافظ واسط - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-12
بالمختزل
محمد جميل المياحي، محافظ واسط - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-12
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | ٢٠٢٤ سنة المصير | 2024
04:30 | 2023-12-01
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | ٢٠٢٤ سنة المصير | 2024
04:30 | 2023-12-01
الأكثر مشاهدة
عشرين
تأجيل يتبعه ترحيل… إنتخابات المجالس أبدى من إنتخاب الرئيس! - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-14
عشرين
تأجيل يتبعه ترحيل… إنتخابات المجالس أبدى من إنتخاب الرئيس! - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-14
Morning Live
اضرار الالعاب الالكترونية على الاطفال - الحلقة ١٦٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-14
Morning Live
اضرار الالعاب الالكترونية على الاطفال - الحلقة ١٦٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-14
ناس وناس
مدينة بيجي محافظة صلاح الدين - الحلقة ١٦٧ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-14
ناس وناس
مدينة بيجي محافظة صلاح الدين - الحلقة ١٦٧ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-14
صباحكم أحلى مع سلمى
ادم و حواء - 14-12-2023 | 2023
02:30 | 2023-12-14
صباحكم أحلى مع سلمى
ادم و حواء - 14-12-2023 | 2023
02:30 | 2023-12-14
بعد التحري
نفط القيارة..عقود يشوبها الفساد وتصدير يطاله التهريب! - الحلقة ٣٤ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-13
بعد التحري
نفط القيارة..عقود يشوبها الفساد وتصدير يطاله التهريب! - الحلقة ٣٤ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-13
52 دقيقة
الإهمال على مداخل بغداد - حلقة ٢٩ | الموسم ٥
14:30 | 2023-12-13
52 دقيقة
الإهمال على مداخل بغداد - حلقة ٢٩ | الموسم ٥
14:30 | 2023-12-13
بالمختزل
محمد جميل المياحي، محافظ واسط - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-12
بالمختزل
محمد جميل المياحي، محافظ واسط - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-12
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | ٢٠٢٤ سنة المصير | 2024
04:30 | 2023-12-01
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | ٢٠٢٤ سنة المصير | 2024
04:30 | 2023-12-01
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل ستشارك في الانتخابات المحلية المقبلة؟
نعم، سوف أشارك
نعم، سوف أشارك
كلا، مقاطع
كلا، مقاطع
لم أقرر بعد
لم أقرر بعد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.