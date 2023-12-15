أرقام قياسية لانتخابات 2023.. مفاجآت في رابع انتخابات محلية خلال عقدين

السومرية نيوز - سياسية



يستعد العراقيون للادلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات يومي 16 و18 كانون الأول الجاري، والتي تعد رابع انتخابات محلية خلال عقدين أي في نظام بعد 2003، فيما تمتلئ هذه الانتخابات بـ"الأرقام القياسية"، حيث تعد اول انتخابات مجالس محافظات تجرى في العراق منذ عقد.

وأجريت اول انتخابات محلية في العراق عام 2005 ومن ثم في 2009 و2013 بانتظام، وبعدها كان من المفترض اجراء الانتخابات في 2017 غير ان العراق لم يشهد استقرارا امنيا وسياسيا منذ ذلك الحين، ليقترب العراقيون من المشاركة بانتخابات مجالس المحافظات لأول مرة منذ 10 سنوات.

وتستعرض "السومرية نيوز" في هذا التقرير المصغر، مقارنات بالأرقام بين انتخابات 2023 والانتخابات المحلية الثلاثة السابقة:

*كركوك تشارك لأول مرة منذ 14 عاما



تجري انتخابات مجالس المحافظات هذا العام، على امتداد 15 محافظة في البلد ولا تشمل محافظات إقليم كردستان، ومن بين المؤشرات القياسية التي تشهدها هذه الانتخابات هو مشاركة محافظة كركوك بالانتخابات لأول مرة منذ 14 عاما، حيث كانت كركوك قد اشتركت في انتخابات 2009 ولم تشترك في انتخابات 2013.



*انتخابات 2023.. أكبر عدد ناخبين بين جميع الانتخابات المحلية



ويتوجه نحو 17 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع في 7166 مركزا خلال انتخابات 2023، ومقارنة مع الانتخابات المحلية لعام 2013، فأن عدد الناخبين الذين كان مسموح لهم المشاركة في الانتخاب، بلغوا 13.8 مليون ناخب فقط، اما في 2009 كان عدد المسموح لهم بالانتخاب هو 14 مليون ناخب، فيما لاتتوفر ارقام واضحة عن انتخابات 2005 بسبب كونها كانت في أجواء استثنائية وتمت مقاطعتها من قبل الكثير من الفئات الشعبية والدينية والمحافظات.



*عدد مرشحي انتخابات 2023 الأقل بتاريخ الانتخابات المحلية

ويبلغ عدد المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات 2023 نحو 6 الاف مرشح، ويعد هذا الرقم هو الأقل من بين المرشحين في الانتخابات السابقة، حيث بلغ عدد المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات في 2013 بلغ اكثر من 8 الاف مرشح، اما في 2009 بلغ عدد المرشحين اكثر من 14 الف مرشح.

*نسبة المشاركة



يبلغ عدد الناخبين المسموح لهم الانتخاب في 2023 اكثر من 16 مليون ناخب، من اصل 23 مليون ناخب يحق لهم المشاركة الا انهم لم يتسلموا بطاقاتهم البايومترية، ومن غير المعروف كم ستبلغ المشاركة من بين الـ16 مليون ناخب يحق له التصويت، الا ان التقديرات السياسية تشير الى ان نسبة المشاركة ستبلغ 40%.



بالمقابل بلغت نسبة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات عام 2013 بلغت اكثر من 46%، فيما بلغت نسبة المشاركة في انتخابات مجالس محافظات 2009 بلغت 51%.

اما انتخابات 2005 لاتتوفر ارقام واضحة عنها خصوصا وانها جرت باجواء متوترة وقاطعها العديد من الشرائح والتيارات والفئات الشعبية والدينية.