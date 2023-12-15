رجل دين يدعو أهالي سامراء للمشاركة بالانتخابات المحلية في صلاح الدين (فيديو)

وقال السامرائي في الخطبة، للناخبين، "عليك اختيار الأنسب ومن ينفع بلدك ودينك ومدينتك وان بقيتم لم تحصلوا على شيء"، داعيا الى "ضرورة المشاركة في الانتخابات المحلية"، متحدثاً على أهمية المشاركة في هذه الانتخابات.وبحسب مفوضية الانتخابات، فإن التصويت في الانتخابات سيبدأ فعلياً في 16 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، لكنه سيقتصر على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والنازحين، في حين سيكون إجراء التصويت العام للمواطنين يوم 18 من الشهر نفسه، إذ يحق لنحو 16 مليون ناخب التصويت.