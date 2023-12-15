عشية الاقتراع الخاص.. تظاهرات رافضة للانتخابات المحلية شرقي بغداد (صور)

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الجمعة، بخروج تظاهرة رافضة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات شرقي بغداد.

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية قطعت شارع الچوادر بمدينة الصدر؛ بعد خروج الاهالي بتظاهرة رافضة لانتخابات مجالس المحافظات".



وأشار إلى أن "اعداد المتظاهرين بازدياد".



وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد حددت صباح اليوم الجمعة موعداً لبدء الصمت الانتخابي للانتخابات المحلية التي ستنطلق يوم غد السبت بالتصويت الخاص، فيما تبدأ الانتخابات العامة يوم الاثنين المقبل.