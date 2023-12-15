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مجالس المحافظات 2023

اليوم الانتخابي بالتفاصيل

بالصور.. آلاف "الصدريين" يتجمعون شرقي بغداد "رفضاً للانتخابات".. رسالة للحنانة

مجالس المحافظات 2023

2023-12-15 | 11:22
بالصور.. آلاف &quot;الصدريين&quot; يتجمعون شرقي بغداد &quot;رفضاً للانتخابات&quot;.. رسالة للحنانة
7,455 مشاهدة

تجمع الآلاف من أنصار التيار الصدري، مساء اليوم الجمعة، في شارع الچوادر بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد؛ تعبيراً لرفضهم إجراء الانتخابات المحلية.

وقال ابراهيم الجابري ممثل زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، خلال التجمع الذي حضره مراسل السومرية، "من هنا نوصل رسالتنا للحنانة.. نحن مقاطعون لانتخابات مجالس المحافظات".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أفاد مصدر أمني، بخروج تظاهرة رافضة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات شرقي بغداد.

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية قطعت شارع الچوادر بمدينة الصدر؛ بعد خروج الاهالي بتظاهرة رافضة لانتخابات مجالس المحافظات"، مشيراً إلى أن "اعداد المتظاهرين بازدياد".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد حددت صباح اليوم الجمعة موعداً لبدء الصمت الانتخابي للانتخابات المحلية التي ستنطلق يوم غد السبت بالتصويت الخاص، فيما تبدأ الانتخابات العامة يوم الاثنين المقبل.
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