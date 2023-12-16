بأكثر من مليون ناخب.. انطلاق التصويت الخاص لأول انتخابات محلية منذ عقد

وتنتظر الـ600 مركز التي تحتوي على نحو 2500 محطة اقتراع، اكثر من مليون و50 ألف بين قوات امنية ونازحين يحق لهم الادلاء باصواتهم في التصويت الخاص.ويتوزع نخابو التصويت الخاص بواقع اكثر من مليون ناخب من القوات الامنية، فضلا عن اكثر من 48 الف ناخب من النازحين في محافظات اربيل ودهوك والسليمانية المتواجدين في مخيمات النزوح.وافتتحت المراكز ابوابها الساعة السابعة من صباح اليوم السبت وستغلق في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم.