مع انطلاق تصويتهم.. السوداني يخاطب القوات الأمنية

وجاء في نص رسالة السوداني الى القوات الأمنية، بمناسبة بدء الاقتراع الخاص لانتخابات مجالس المحافظات مانصه: "أبناءنا وإخواننا وأخواتنا في القوات العراقية المسلحة، بكل صنوفها وتشكيلاتها الأمنية والمقاتلة البطلة، السلام عليكم نؤكد ثقتنا الكبيرة بكم، ونشيد بجهودكم في تأمين العملية الانتخابية بكل مراحلها".وأضاف: "نجدد التأكيد على حريتكم في الاختيار وأنتم تشاركون في الاقتراع الخاص في انتخابات مجالس المحافظات"، مبينا انه "ليس من حق أحد أن يملي عليكم أو يتدخل بتحديد خياراتكم وتوجهاتكم، حفظكم الله وسدد خطاكم".