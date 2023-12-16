الحفاظ على السرية يهدد بإتلاف الأصوات.. موظف يتدارك ناخبا حاول طي ورقة اقتراعه

ويتطلب التصويت البايومتري وأجهزة العد الالكتروني، ان يتم ادخال ورقة الاقتراع كما هي وبطريقة يستطيع الجهاز من مسح الورقة والتعرف على الأرقام التي تم التصويت اليها ليتم احتسابها الكترونيًا.ولكن بعض الناخبين من العناصر الأمنية، حاولوا طي ورقة اقتراعهم، بحسبما أظهرت مشاهد مصورة من داخل مراكز الاقتراع، في محاولة للحفاظ على سرية تصويتهم ومنعا لأن يتعرف احد على الجهة او الشخصية التي صوتوا اليها، مايجعل محاولات الحفاظ على السرية يهدد باتلاف الأوراق.وتصبح عملية التصويت ولاسيما للعناصر الأمنية غالبا عملية "محرجة" حيث يكون العديد من الناخبين محرجين امام إعطاء وعود لاكثر عدد من المرشحين، بتوصية من العشيرة او الأصدقاء او الأقارب لاسماء ومرشحين مختلفين، لكن عملية التصويت السري، تنقذ الناخبين من الوقوع بالحرج امام الاخرين لعدم معرفتهم إلى من قام الناخب بالادلاء بصوته.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد طمأنت الناخبين بأنه لايتم كشف أسماء الناخبين او إعطائها الى الأحزاب او المرشحين، مؤكدة ان العملية تجري بسرية ولهم حرية الاختيار والتصويت لمن يشاؤون.