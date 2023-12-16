اعتقال مواطن يجمع البطاقات الانتخابية مقابل "توزيع قطع أراضي"!

السومرية نيوز - امن



أفاد مصدر أمني اليوم السبت، باعتقال مواطن يعمل لصالح احد المرشحين في محافظة صلاح الدين يجمع البطاقات الانتخابية من المواطنين.

وقال المصدر لـ"السومرية نيوز"، إن "جهاز الأمن الوطني في سامراء القى القبض على مواطن يجمع البطاقات الانتخابية من المواطنين موهما إياهم بأنه سيمنحهم قطع اراضي ".



ويوم امس الجمعة، اعلنت الحكومة العراقية تشكيل فريق مشترك من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لمراجعة عملية توزيع قطع الأراضي التي تمت خلال فترة الدعاية الانتخابية ومدى دقة وسلامة إجراءاتها.