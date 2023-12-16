السومرية تتقصى حول التصويت الخاص للانتخابات المحلية 2023.. اعداد كل محافظة

وتقول مفوضية الانتخابات، للسومرية نيوز، ان "يوم السبت 16 كانون الأول/ ديسمبر 2023 بدأ التصويت الخاص للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والنازحين، حيث يبلغ عدد القوات الأمنية، 1002393 فرداً، كما ان عدد مراكز الاقتراع الخاصة بهم تبلغ 565 مركزاً وعدد محطات الاقتراع 2367 محطة".أما بخصوص النازحين في مخيمات النزوح، تبين المفوضية، ان "عددهم هو 48260 نازحاً، وعدد مراكز الاقتراع الخاصة بهم 35 مركزاً، وعدد محطات الاقتراع 120 محطة".

وتقول شبكة مراسلي السومرية، بأن عدد المشمولين في التصويت الخاص هو أكثر من 29 ألف منتسب في محافظة كربلاء، موزعين على 14 مركزاً انتخابياً و68 محطة، و67 ألف ناخب في محافظة صلاح الدين، أما في نينوى فقد يبلغ قرابة 100 ألف ناخب من القوات الامنية".وتضيف، ان "في محافظة النجف فقد يبلغ عدد القوات الأمنية 26115 ألف منتسب من الأجهزة الأمنية، و50918 هو عدد الناخبين في التصويت الخاص في البصرة موزعين على 28 مركزاً و124 محطة، كما في محافظة واسط فإن عدد الناخبين خلال التصويت الخاص فقد يبلغ اكثر من 20 الف منتسب".كما ان 17807 عنصراً من القوات الامنية يحق لهم التصويت في محافظة الديوانية ضمن 14 مركزاً انتخابياً موزعة على الأقضية الكبيرة في المحافظة ومركز المدينة، وفقاً لشبكة مراسلي السومرية.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أكدت أن قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً، وقرابة 6 آلاف مرشح يتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.ويقول رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، للسومرية نيوز، ان عدد مرشحي القوائم هو 5904، أما عدد التحالفات فقد بلغ 39، والأحزاب 29"، مشيرا الى ان "هناك 66 مرشحاً منفرداً".