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مجالس المحافظات 2023

اليوم الانتخابي بالتفاصيل

موعد النتائج ونسب المشاركة و"اختفاء البصمة".. السومرية تحاور المفوضية بأهم قضايا التصويت

مجالس المحافظات 2023

2023-12-16 | 02:03
موعد النتائج ونسب المشاركة و&quot;اختفاء البصمة&quot;.. السومرية تحاور المفوضية بأهم قضايا التصويت
2,621 مشاهدة

السومرية نيوز - محليات

توقعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت ان تكون نسبة المشاركة في التصويت الخاص عالية جدًا، وفقا للمعطيات الأولية التي تؤشر زخما كبيرا بعدد المصوتين، فيما كشفت سبب عدم اعلان نتائج التصويت الخاص قبل انطلاق عملية التصويت العام.

وقال مدير الإجراءات والتدريب في المفوضية داوود سلمان في حديث خاص لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك اقبالا كبيرا وزخما واضحا بعدد الناخبين في التصويت الخاص مما يشير الى ان نسبة المشاركة ستكون كبيرة فيما يتعلق بالتصويت الخاص".

وبشأن آلية احتساب نسبة المشاركة، وما اذا ستكون محسوبة لعدد من يحق لهم المشاركة البالغين اكثر من 23 مليون ناخب، ام لعدد من استلموا بطاقاتهم البايومترية والمسموح لهم التصويت فقط والبالغين 16 مليون ناخب، قال سلمان إن "الالية سيتم تحديدها من قبل مجلس المفوضين وفق قرار خاص، ولم يحسم هذا الامر حتى الان"، مشيرا الى انه "في انتخابات 2021 تم احتساب نسبة المشاركة بناء على من يمتلك بطاقته الانتخابية ومسموح له التصويت، وليس بالنسبة لعدد من يحق لهم المشاركة، فاذا كان الناخبين لايمتلكون بطاقاتهم البايومترية فلماذا يتم احتسابهم ضمن الفئات التي يسمح لها بالمشاركة ومن ثم يتم احتساب نسبة المشاركة على اساسهم؟".

وفيما يخص مشكلة عدم ظهور البصمات للناخبين والتي شهدتها انتخابات 2021، أكد سلمان، أن "هناك عملية تخطي بنسبة 5% من عدد الناخبين لكل محطة يسمح لهم بتخطي عملية البصمة ولكن فقط للمسجلين مسبقا اثناء تحديث بطاقاتهم البايومترية بانهم لايمتلكون بصمة بسبب الامراض مثل السكري، اما الذين يمتلكون بصمة عندما تم تحديث سجلهم الانتخابي ويأتون في يوم الاقتراع ولاتخرج لهم بصمة، فهؤلاء لايحق لهم التخطي ولن يسمح لهم بالتصويت".
 
وبين انه "اذا سمحنا بتخطي من لاتخرج له بصمة في يوم الاقتراع بالرغم من انه مسجل في سجل الناخبين انه يمتلك بصمة فهذا يعني اننا سنشرع عملية بيع وشراء الأصوات لانه سيمكن لاي احد ان يذهب ويصوت بدلا من غيره بحجة مرض او سكر".

وأشار إلى ان" في الساعة السادسة من مساء اليوم سيتم اغلاق المحطات بالكامل ولايوجد أي تمديد"، مشيرا الى ان "النتائج الأولية للتصويت الخاص سيتم إعلانها اليوم من قبل المحطات فقط وفي داخلها، لكن النتائج المركزية من قبل المفوضية لاتعلن الا بعد ان نستقبل نتائج التصويت الخاص والتصويت العام وتعلن خلال 24 ساعة بعد نهاية التصويت العام أي بعد 18 كانون الأول".

وحول سبب عدم اعلان نتائج التصويت الخاص، بين سلمان أن "المفوضية ترى ان اعلان النتائج الأولية التصويت الخاص سيؤثر على إرادة الناخب في يوم التصويت العام، حيث انه اعلان النتائج الأولية ومن هو الفائز الأكبر في التصويت الخاص من الممكن ان يكون كدعاية انتخابية تؤثر على خيار الناخب وتدفعه للتصويت للفائز او تغير خياراته". 
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