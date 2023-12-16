منظمات مراقبة توجز أبرز الخروقات الانتخابية المسجلة حتى الان

السومرية نيوز- محليات



كشف تحالف شبكات مراقبة الانتخابات، عن عدد من الخروقات الانتخابية المسجلة حتى الان في عدد من المراكز الانتخابية للتصويت الخاص في عدد من المحافظات.

خروقات ديالى

وقال رئيس منظمة الشمس المنضوية ضمن التحالف، هوكر جتو في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "فرق مراقبة المنظمة في ديالى سجلت في مركز القلعة وجود تثقيف لمرشح محدد من خلال بطاقة التعريف، اما في مركز ابن ماجة فأن مدير شرطة يوجه المنتسبين لانتخاب شخص محدد مع دخول مدير الناحية شقيق المرشح للمركز بعجلته والتثقيف لشقيقه".



وأضاف ان "في مركز دلي عباس جرى التثقيف لشخص محدد"، مبينا انه "في معظم المراكز هناك دعايات انتخابية ضمن ١٠٠ متر في محيط المركز وهذا مخالف للقانون والضوابط".



خروقات كركوك وقال رئيس منظمة الشمس المنضوية ضمن التحالف، هوكر جتو في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "فرق مراقبة المنظمة في ديالى سجلت في مركز القلعة وجود تثقيف لمرشح محدد من خلال بطاقة التعريف، اما في مركز ابن ماجة فأن مدير شرطة يوجه المنتسبين لانتخاب شخص محدد مع دخول مدير الناحية شقيق المرشح للمركز بعجلته والتثقيف لشقيقه".وأضاف ان "في مركز دلي عباس جرى التثقيف لشخص محدد"، مبينا انه "في معظم المراكز هناك دعايات انتخابية ضمن ١٠٠ متر في محيط المركز وهذا مخالف للقانون والضوابط".

وأشار جتو الى انه "في داقوق وتحديدا مدرسة أمل الابتدائية، تم رصد وجود صور واعلانات مرشحين على بعد اقل من 100 متر في محيط المركز الانتخابي"، مؤكدا "رصد تصويت اكثر من ناخب بدون وثيقة رسمية ثانية تثبت هويته، ويتم فقط استخدام بطاقة الناخب، رغم توجييهم من قبل مدير المركز بعدم السماح بالتصويت للاشخاص الذين يمتلكون فقط بطاقة ناخب دون هوية تعريفية أخرى".



ومن الملاحظات المسجلة، وجود اكثر من حالة مطالبة من قبل الناخبين بكيفية إبطال التصويت حتى لا يتم احتساب أصواتهم، فيما تم تسجيل حالتين استخدام اجهزة الموبايل داخل المحطة من قبل الناخبين".



خروقات ذي قار

وفي ذي قار، وتحديدا في الشطرة، تم تسجيل توزيع بطاقات تثقيف لمرشح احد الكتل السياسية المعروفة داخل مركز دجلة، ووجود دعايات انتخابية على بعد اقل من 100 متر.



خروقات البصرة

وفي قضاء الزبير، وتحديدا في مركز النصر الانتخابي، كان الاقبال متوسط واغلب الناخبين لا يعرف طريقة التصويت، ولا يحملون اي هوية ثبوتية غير بطاقة الناخب، كما ان كابينات الاقتراع خلفها شباك وهذا يعتبر مخالف للتعليمات، بالإضافة الى دخول اثنين مع بعض احدهم يعلم الاخر كيفية التصويت.



وفي السليمانية وتحديدا في مركز اليوم الجديد للنازحين، سجلت المحطة الأولى 7 حالات تخطي لعدم قراءة البصمة لغاية الثامنة والنصف صباحا.



وأشار جتو في حديثه لـ"السومرية نيوز"، إلى ان هناك 4 الاف مراقب من مختلف منظمات المجتمع المدني المراقبة للانتخابات مشاركة حاليا في مراقبة التصويت الخاص في المراكز الانتخابية، وتم رصد هذه المخالفات حتى الان.