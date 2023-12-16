لا توجد قطوعات للطرق.. القيسي يفصّل للسومرية الخطة المرورية الخاصة بالانتخابات

يقول مدير الإعلام والعلاقات في المديرية العميد زياد القيسي للسومرية نيوز، إن "مديرية المرور وضعت خطة لتنظيم حركة السير في كافة الشوارع والتقاطعات الرئيسية خلال التصويت الخاص والعام للانتخابات المحلية تتلخص بتعزيز الكوادر البشرية والدوريات والدراجات من الضباط والمنتسبين بما فيهم الذين يعملون في تسجيل السيارات ومنح إجازات السياقة وزجهم في الشارع وتخصيص الخط الساخن 455 لاستقبال أسئلة واستفسارات المواطنين".ويضيف، انه "لا توجد قطوعات في الخطة المرورية والعملية ستسري بحركة سير ومرور منظمة وسهلة جداً، فقط يوجد حظر سير مركبات الحمل الكبيرة من 5 طن فما فوق في مراكز المدن وكذلك منع حركة الدراجات النارية بكل أنواعها بما فيها (والتك تك) و(الستوتة) بدءاً من الساعة الواحدة من صباح الاثنين 18 كانون الأول وحتى الساعة السادسة من صباح الثلاثاء 19 كانون الاول".ويؤكد القيسي أن "إجراءات تنظيم حركة السير في الشوارع تجري بالتنسيق مع القطعات الأمنية الماسكة للأرض، لافتا الى ان "منتسبي مديرية المرور يدلون بأصواتهم بكل حرية".افتتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، صباح اليوم السبت، ابواب 600 مركز اقتراع في عموم البلاد، إيذانًا ببدء عملية التصويت الخاص في انتخابات مجالس المحافظات التي تجرى لأول مرة منذ 10 سنوات.