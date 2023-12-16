تقرير المنتصف لبعض محطات الاقتراع.. تخطي البصمة تجاوز الحد المسموح (وثائق)

ويشير التقرير الذي حصلت عليه "السومرية نيوز"، من إحدى محطات الاقتراع في احد المراكز الانتخابية للتصويت الخاص بمحافظة أربيل، ان عدد الناخبين الكلي يبلغ 450 ناخبا لكن عدد المصوتين حتى الساعة الثانية عشر ظهرا، صوت 260 ناخبا فقط، مايعني ان نسبة المشاركة بلغت اكثر من 57% حتى الان.بالمقابل، بلغ عدد البطاقات المقروءة 255 بطاقة، فيما بلغ عدد البصمات المقروءة 237 بصمة، اما عدد حالات تخطي البصمة "لعدم ظهور البصمة" بلغت 23 تخطيًا.وبالتحليل الرقمي، يظهر ان نسبة حالات تخطي البصمة بلغت اكثر من 9%، وهو يخالف النسبة المسموحة التي حددتها المفوضية والبالغة 5% لكل محطة.