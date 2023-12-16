مشاهد من توافد النازحين في اقليم كردستان للمشاركة بالتصويت الخاص

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وبشأن اعداد النازحين في مخيمات النزوح، فقد تبين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للسومرية نيوز، ان "عددهم هو 48260 نازحاً، وعدد مراكز الاقتراع الخاصة بهم 35 مركزاً، وعدد محطات الاقتراع 120 محطة".وافتتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، صباح اليوم السبت، ابواب 600 مركز اقتراع في عموم البلاد، إيذانًا ببدء عملية التصويت الخاص في انتخابات مجالس المحافظات التي تجرى لأول مرة منذ 10 سنوات.