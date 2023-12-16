بغداد بالمرتبة الأولى.. كيف تسبب مرشحو الانتخابات بمخالفات بيئية جسيمة؟

وقال المرصد في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "فرق الرصد واستمارة التبليغات والمتطوعين في 15 محافظة، اكدوا ان كل المحافظات دون استثناء سجلت مخالفات للبيئة منذ انطلاق الحملة الانتخابية"، معتبرا أن "هذه المخالفات انتهاك لتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبلديات المدن، للحفاظ على البيئة وعدم تأثرها بالدعاية الانتخابية".واوضح المرصد البيئي، أن "ابرز المخالفات هي التجاوز على المساحات الخضراء والحدائق دون مراعاة لجمالية تلك الفضاءات البيئية"، مضيفا أن "وضع البوسترات بشكل مخالف للذوق العام".وبين العراق الاخضر، ان "العواصف والامطار التي هطلت على العاصمة وباقي المحافظات تسببت بتمزيق دعايات بعض المرشحين مما ادى الى سقوطها على الارض وتشويه مناظر بعض الشوارع والحدائق"، موضحاً ان "من هذه الدعايات مازالت مركونة على الارض دون رفعها او وضعها بمكان لا يؤثر على مارة الناس".واوضح المرصد ان "العاصمة بغداد تصدرت هذه التجاوزات تلتها محافظات نينوى والبصرة، في حين كانت محافظات بابل وواسط والمثنى هي الاقل من بين المحافظات الأخرى".ودعا المرصد الكتل السياسية ومرشحيها الى "الالتزام بالتعهد الذي وقعوا عليه برفع دعاياتهم خلال المدة التي حددتها لهم كل من المفوضية والامانة والبلديات الاخرى لاعادة المناظر التي تشوهت بسبب انتشار الصور والدعايات الانتخابية خلال الـ45 يوماً الماضية".