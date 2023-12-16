المفوضية تكشف مصير الأصوات في حال تعرض أجهزة الاقتراع لعطل مفاجئ

وقالت ابوسودة في حديث خاص لـ"السومرية نيوز"، إن "أجهزة الاقتراع مفتوحة بكل المحافظات منذ الساعة السابعة صباحا ويتم التعامل بصورة عاجلة مع أي غلق او خلل فني قد يحدث من خلال كوادر المفوضية المتواجدين بكل مكان وفي كل مراكز الاقتراع".وبينت انه "في حال حدوث أي طارئ فأن اللجنة الأمنية العليا للانتخابات تتعامل معه، اما اذا كانت حالة فنية فيتم التعامل معها من قبل كوادر المفوضية"، مشيرة الى ان "العملية الانتخابية ضخمة لذلك فأنه من الوارد ان يحدث طارئ معين او مشاكل فنية لكن نستطيع تجاوزها سريعا".وأشارت الى ان "أجهزة الاقتراع هي أجهزة ذكية وقد تعاني من سوء استخدام او انقطاع الكهرباء مايؤدي الى توقفها لكنها تحافظ على نتائجها والمفوضية تتدخل سريعا لحل الإشكالية"، مبينة ان "هناك غرفة عمليات فنية مشكلة للتعامل مع هذه الحالات، واذا تعطل أي جهاز يتم استبداله مباشرة بجهاز احتياطي اخر، وهناك طريقة إجرائية لنقل البيانات والاصوات من جهاز الى اخر بشكل ذاتي دون تدخل بشري ولاتتغير نسبة الأصوات".وأوضحت أن "عملية الوصول الى أي مركز اقتراع يواجه مشكلة حتى لو كان في المناطق النائية هو امر سهل ومتاح من خلال الطيران العسكري".