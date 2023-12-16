عطل بأجهزة الاقتراع يحرم أكثر من 5 آلاف منتسب من التصويت الخاص في الانبار

ويقول مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "آلاف المنتسبين القادمين من المحافظات الجنوبية للأدلاء بأصواتهم، تفاجوا من عطل تلك الأجهزة الموجودة في قرية ال بو عيسى مدرسة الرهف التكميلية غرب محافظة الأنبار، وعدم تشغيلها لغاية الساعة الواحدة بعد الظهر، معللين ذلك العطل بأن هناك اياد خفية تحاول حرمانهم من التصويت".وبحسب المصدر، طالب المنتسبين من الحشد الشعبي، بتشغيل الاجهزة وتمديد فترة التصويت لاستيعاب اعدادهم المقدرة بالآلاف.وافتتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، صباح اليوم السبت، ابواب 600 مركز اقتراع في عموم البلاد، إيذانًا ببدء عملية التصويت الخاص في انتخابات مجالس المحافظات التي تجرى لأول مرة منذ 10 سنوات.وافتتحت المراكز ابوابها الساعة السابعة من صباح اليوم السبت وستغلق في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم.