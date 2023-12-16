نتائج خروقات الصمت الانتخابي.. تراجع بنسبة 20% عن العام 2021

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "وفقاً لغرفة العمليات الإعلامية المركزية التي أعلن عنها رئيس هيئة الإعلام والاتصالات الدكتور علي المؤيد في وقت سابق من الأسبوع الماضي، فإن عمليات الرصد انطلقت في الساعة السادسة من فجر الجمعة وشملت 124 قناة فضائية مهتمة بالشأن العراقي".وأضافت أنه "وبحسب تقارير الغرفة أعلاه فقد تم تسجيل مخالفة 17 قناة فضائية ليوم الصمت الإعلامي تمت معالجتها جميعاً بمعدل تصحيح (5,4 دقيقة) عدا قناتين تأخر معدل استجابتهما عن بقية القنوات الـ 15".وتابعت الهيئة أن "جميع المخالفات التي تم رصدها ومعالجتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة كانت عبارة عن مواد تمت إعادة بثها من الخريطة البرامجية للقناة في اليوم السابق، بواقع أربع مخالفات ضمن شريط الأخبار، ومخالفتين ضمن البرامج التلفزيونية، و11 مخالفة كانت ضمن نشرات الأخبار المعاد بثها".وأشارت غرفة العمليات إلى أن "المخالفات التي جرى رصدها في الصمت الانتخابي هذا العام كانت أقل مما تم تسجيله في العام 2021 بمعدل 20٪ مع معالجة 91٪ من المخالفات في حينها، أما العام الحالي فقد تمت معالجة جميع المخالفات بنسبة 100٪".