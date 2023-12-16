قبيل إغلاق الصناديق بثلاث ساعات.. مركز انتخابي خالٍ من الناخبين في بغداد (صور)

وبحسب مراسل السومرية، فإن المركز الانتخابي في مدرسة دجلة في منطقة المنصور بدا خالياً من الناخبين وذلك قبيل موعد اغلاق صناديق الاقتراع بـ3 ساعات.يشار الى ان التصويت الخاص بدأ اليوم السبت في تمام الساعة السابعة صباحا، وينتهي عند الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم.أدناه الصور: