قائمة "واسط اجمل" تتصدر أعلى نسبة تصويت في الاقتراع الخاص

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قائمة "واسط اجمل" حصلت على اعلى نسبة تصويت حسب الاستطلاعات الاولية".وتحالف "واسط أجمل" يتزعمه محمد جميل المياحي، محافظ واسط الحالي.وكشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت 16 كانون الأول/ ديسمبر 2023، ان نسبة المشاركة في التصويت الخاص بانتخابات مجالس المحافظات بلغت 38% حتى الآن.أما في واسط، فقد بلغت نسبة المشاركة 55% بحسب التقرير النصف يومي.يشار الى ان التصويت الخاص بدأ اليوم السبت في تمام الساعة السابعة صباحا، وينتهي عند الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم.