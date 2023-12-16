البصرة.. مراكز الاقتراع "شبه خالية" مع قرب انتهاء التصويت الخاص (صور)

أظهرت مجموعة صور حصرية لـ السومرية نيوز، مراكز الاقتراع في محافظة البصرة "شبه خالية" تزامناً مع قرب انتهاء التصويت الخاص في الانتخابات المحلية.

يشار الى ان التصويت الخاص بدأ اليوم السبت في تمام الساعة السابعة صباحا، وانتهى بحلول الساعة السادسة من مساء اليوم.



أدناه الصور: